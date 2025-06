Brasil aproveita gol contra e busca virada em amistoso contra o Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A seleção brasileira feminina voltou a vencer o Japão nesta segunda-feira (2), desta vez, de virada, por 2 a 1, em Bragança Paulista. Foi o segundo amistoso entre as equipes em menos de uma semana. Na última sexta-feira (30), as brasileiras ganharam por 3 a 1, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Para o duelo no estádio municipal Cícero de Souza, o técnico Arthur Elias promoveu algumas mudanças em relação à escalação do último jogo. A principal delas foi a volta de Marta ao time titular. Ela atuou até a metade do segundo tempo, quando deu lugar a Jhonson, autora do segundo gol do Brasil na partida.

As japonesas abriram o placar com Seike Kiko. Depois, o Brasil virou o confronto com um gol contra de IshiKawa e outro da atacante do Corinthians, que fez sua estreia na seleção.

O próximo compromisso da equipe dirigida por Arthur Elias será diante da França, no dia 27 de junho, em Grenoble. Em julho, o Brasil vai disputar a Copa América.