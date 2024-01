Botafogo leva empate da Portuguesa e desperdiça chance de liderar o Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O Botafogo empatou com a Portuguesa-RJ por 1 a 1, no Nilton Santos, na 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Tiquinho Soares inaugurou o placar, e Anderson Rosa deixou tudo igual. O Alvinegro carioca foi para o intervalo vencendo, mas levou o empate na segunda etapa. O Botafogo segue na vice-liderança do Carioca, com dez pontos, ficando atrás do Fluminense no saldo de gols (5 a 4) – o Tricolor ainda joga na rodada. A Portuguesa, por sua vez, aparece em quinto, com oito. A equipe comandada por Tiago Nunes volta a campo no sábado (3), quando recebe o Nova Iguaçu, às 16h (de Brasília), no Bezerrão. Já a Portuguesa visita o Madureira na segunda (5), às 15h45.