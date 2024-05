Botafogo bate o Vitória em casa e sai na frente na Copa do Brasil

ANDRÉ MARTINS

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Botafogo levou sustos, mas fez o dever de casa ao bater o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira (2), no Nilton Santos. Com o resultado, o time alvinegro largou na frente no duelo da terceira fase da Copa do Brasil.

Eduardo fez o gol da partida, aos 19 minutos do segundo tempo, em bela jogada trabalhada. Improvisado, o meia fez as vezes de centroavante e balançou a rede pela sexta vez na temporada.

O time carioca fez um primeiro tempo praticamente inofensivo, mas melhorou após o intervalo. A equipe mandante chegou a balançar a rede outras duas vezes, mas ambos os tentos foram anulados por impedimento.

A partida de volta será disputada no dia 21, uma terça-feira, no Barradão, às 20h (de Brasília). Antes disso, o Botafogo voltará a campo às 18h30 do domingo (4), contra o Bahia, oela quinta rodada do Brasileirão, enquanto o Vitória receberá o São Paulo no mesmo dia, às 16h.

COMO FOI O JOGO

Mesmo em casa, o Botafogo viu o adversário começar controlando as ações em partida de baixa intensidade. O Vitória trocava passes na intermediária e até chegou com perigo, só que não foi incisivo na conclusão das jogadas. Recuados, os mandantes sofriam para sair jogando.

O Botafogo passou a ditar o ritmo com o decorrer dos minutos, mas voltou ser pressionado na reta final de um primeiro tempo sem chutes a gol. A equipe comandada por Artur Jorge sentiu a ausência de um centroavante de ofício, com Luiz Henrique e Eduardo alternando na posição. Apesar do aperto, os visitantes continuaram sem acertar a pontaria.

O Vitória retornou para o segundo tempo pressionando, e um escorregão salvou o Botafogo de sair atrás no placar. O técnico português decidiu então mexer na equipe carioca e fez uma substituição tripla. As mudanças surtiram efeito rapidamente e o time melhorou, quando abriu o placar.

BOTAFOGO

John; Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Alxander Barboza e Cuiabano; Gregore, Patrick de Paula (Romero), Diego Hernández (Danilo Barbosa) e Jeffinho; Eduardo (Savarino) e Luiz Henrique (Junior Santos). Técnico: Artur Jorge

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu e Jean Mota (Janderson); Matheusinho e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data e hora: 2 de maio de 2024, às 19h

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Caraneo Ribeiro

VAR: Wagner Reway

Amarelos: Gregore

Gol: Eduardo, aos 19’/2ºT