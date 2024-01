Bobadilla nega incômodo com espera e pode enfim estrear pelo São Paulo

Bobadilla pode ganhar chance neste sábado (27), contra a Portuguesa. Com dois clássicos na sequência, Carpini deve poupar alguns titulares visando evitar desgaste físico neste início de temporada

ARTHUR MACEDO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo apresentou quatro reforços para a temporada 2024 e apenas um ainda não entrou em campo: Damián Bobadilla.

Bobadilla negou incômodo por ainda não ter estreado pelo São Paulo. Em entrevista coletiva concedida ontem (26) no CT da Barra Funda, o paraguaio mencionou o período de adaptação ao futebol brasileiro.

“Não gerou incômodo, pelo contrário, estou me preparando muito melhor para quando chegar esse momento. Sei que a adaptação é diferente para cada jogador, e o professor vai encontrar o melhor momento para me colocar em campo”, disse Bobadilla.

O meio-campista foi reserva nas duas primeiras rodadas do Paulistão. O técnico Thiago Carpini não acionou Bobadilla durante as partidas contra Santo André e Mirassol. Já Luiz Gustavo, Erick e Ferreirinha foram utilizados -o último chegou a ser titular no meio de semana.

Bobadilla pode ganhar chance neste sábado (27), contra a Portuguesa. Com dois clássicos na sequência, Carpini deve poupar alguns titulares visando evitar desgaste físico neste início de temporada. Se não aparecer no onze inicial, o paraguaio espera ao menos receber seus primeiros minutos.

“Tenho muita vontade de estrear. Tomara que seja no próximo jogo, no Morumbi, seria muito lindo, é algo que eu sonho”, disse.

O paraguaio atua em faixa do campo com concorrência forte. “Volante moderno”, como o próprio se definiu, Bobadilla briga por espaço com Pablo Maia e Alisson, titulares absolutos em 2023 e que não perderam o status neste início de temporada. Luiz Gustavo é uma nova opção no elenco, que ainda conta com Luan e Jhegson Méndez -esses fora dos planos para 2024.

“Estou consciente da concorrência na posição. Sei que há muita gente de qualidade, estou feliz por compartilhar com eles, seguir aprendendo, crescendo. Sou uma pessoa muito positiva, e onde estiver vou dar o melhor para o clube”, disse.