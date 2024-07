Bigode salva no fim, Santos supera vaias, vence e volta ao G4 da Série B

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Santos sofreu, martelou até o fim e venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro.

Willian Bigode foi o autor do gol da vitória do Peixe. O atacante entrou ao longo do segundo tempo e foi às redes já nos acréscimos.

O gol no fim significou alívio para o time santista. A equipe foi vaiada na ida para o intervalo e viu a torcida impaciente ao longo de quase todo o segundo tempo.

Com o resultado, o Santos chegou aos 22 pontos e assumiu a vice-liderança da Série B. O Peixe ainda pode ser ultrapassado pelo América-MG, que enfrenta o Goiás, na próxima terça-feira (2).

A Chapecoense segue com 14 pontos, na 16ª colocação. A equipe catarinense está dois à frente do CRB, primeiro time dentro do Z4.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira (5), quando vai enfrentar o Ceará, às 19h (de Brasília), fora de casa. No sábado (6), a Chapecoense visita o Goiás, às 17h. Os dois jogos são válidos pela 14ª rodada da Série B.

SANTOS

Gabriel Brazão; Aderlan (JP Chermont), Gil, Jair e Rodrigo Ferreira (Souza); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Willian Bigode), Weslley Patati (Pedrinho) e Julio Furch (Mateus Xavier). T.: Fábio Carille

CHAPECOENSE

Matheus Cavichioli; Marcelinho, Bruno Leonardo, Habraão, Mancha; Foguinho (Bruno Vinícius), Thomás (Walterson), Marlone (Mário Sérgio), Rafael Carvalheira, Marcinho (Rubens); Thayllon (Giovanni Augusto). T.: Umberto Louzer