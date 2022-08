Copa do Mundo: faltam 100 dias para a bola rolar

No calendário inicial divulgado pela FIFA, o jogo entre Catar e Equador seria apenas a terceira partida do dia de estreia

A FIFA antecipou a estreia da Copa do Mundo do Catar, e com isso, essa sexta-feira (11) marca o começo da contagem regressiva: faltam apenas 100 dias para a bola rolar.

A partida de abertura entre o país anfitrião e o Equador foi antecipada para domingo, dia 20 de novembro, às 19h, no estádio Al Bayt. A decisão de mudar a data foi unânime. Com isso, a outra partida do grupo A, entre Senegal e Holanda, também foi remarcada, e acontecerá às 13h (antes era às 19h).

Essa mudança foi feita para seguir a tradição de marcar o início da Copa do Mundo com uma cerimônia de abertura e primeira partida sendo do time anfitrião. No calendário inicial, o jogo entre Catar e Equador seria apenas o terceiro do dia.

Maior vencedora do torneio, a Seleção Brasileira mais uma vez entra como uma das favoritas a conquistar o título. A equipe comandada por Tite busca colocar a sexta estrela no peito após a melhor campanha da história das Eliminatórias, com 45 pontos conquistados em 17 jogos, com 14 vitórias, três empates e nmenhuma derrota.

Grupos

Grupo A

Catar

Equador

Holanda

Senegal

Grupo B

Estados Unidos

Inglaterra

Irã

País de Gales

Grupo C

Arábia Saúdita

Argentina

México

Polônia

Grupo D

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Austrália

Dinamarca

França

Tunísia

Grupo E

Alemanha

Costa Rica

Espanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Croácia

Marrocos

Grupo G

Brasil

Camarões

Sérvia

Suiça

Grupo H

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE