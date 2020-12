Band renova contrato com NBA e transmitirá dois jogos por semana

PUBLICIDADE

A NBA e a Band anunciaram nesta quarta-feira (16) a renovação contratual entre as partes. O novo acordo prevê a exibição de duas partidas ao vivo por semana -normalmente às quintas e aos domingos. Segundo apurou a reportagem, o contrato é de três anos, até a temporada 2022/2023.

O acerto também faz com que a emissora transmita os jogos dos Playoffs e das finais a partir da temporada 2020/21, que começa na próxima terça (22). Ao todo, serão mostradas mais de 50 partidas no canal.

A primeira exibição da Band será o duelo entre Golden State Warriors e Chicago Bulls, direto do United Center, em Chicago. O jogo, marcado para o dia 27 (domingo), começará às 22h (de Brasília).

Além de confrontos da próxima temporada, a emissora passa a ter também os direitos de exibição de conteúdo produzido pela própria NBA em seus programas.

“Ter uma parceria de longo prazo como a Band, com a força e o alcance da TV aberta, é fundamental para a popularização do esporte e muito importante para que os brasileiros estejam cada vez mais próximos da NBA”, disse Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diretor-executivo de jornalismo da Band, Rodolfo Schneider também se manifestou após o acordo entre as partes: “Depois de um ‘noivado’ cheio de alegrias e bons resultados, resolvemos ‘casar’ e começamos uma parceria duradoura”.

As informações são da Folhapress