Bahia atropela Bragantino com golaços e cola nos líderes do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Com dois golaços e um gol contra, o Bahia venceu o RB Bragantino nesta quinta-feira por 3 a 0, em confronto pela 12ª rodada do Brasileirão, e chegou ao topo da tabela. A partida aconteceu no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Os gols da partida foram marcados por Luciano Juba, em bela jogada coletiva, Guilherme Lopes, contra, e Michel Araújo, de fora da área. Com a vitória, o Tricolor chegou a 21 pontos na quinta colocação e encostou nos líderes do torneio, enquanto o RB Bragantino permaneceu com 23 pontos, em terceiro. O Flamengo, líder da competição, possui 24 conquistados. As posições devem mudar até o final da rodada ainda nesta quinta.

As equipes voltam a campo após a disputa do Super Mundial de Clubes, que se encerra em 13 de julho.

O Massa Bruta visita o Corinthians e o Tricolor recebe o Atlético-MG em confrontos previstos para o mesmo final de semana de encerramento do torneio internacional.

COMO FOI O JOGO

O Braga começou cometendo erro que levou a derrota por 2 a 0 ao fim do primeiro tempo. Ainda com dez minutos da primeira metade, o lateral Hurtado acabou expulso por derrubar Ademir em jogada de perigo. O Bahia abriu o placar na reta final e ampliou com gol contra de Guilherme Lopes, após pressionar ao longo de toda a etapa inicial.

Na segunda etapa, o Bragantino não conseguiu se recompor e viu o Bahia ampliar para encerrar o confronto. Os donos da casa, comandados por Fernando Seabra, tentaram substituições ainda no intervalo na tentativa de mudar a partida, com as entradas de Pitta e Eduardo Santos. O Tricolor, porém, se manteve organizado e marcou o terceiro na reta final, somando quatro finalizações contra o gol de Cleiton, contra apenas duas do Braga.

RB BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Fabinho); Lucas Barbosa (Eduardo Santos), Vinicinho (Nathan Mendes) e Eduardo Sasha (Pitta). T.: Fernando Seabra

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Cauly) e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José (Tiago). T.: Rogério Ceni

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques – Bragança Paulista

Data e hora: 12 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta

VAR: Rodolpho Toski Marques

Gols: Luciano Juba, aos 39’/1ºT, Guilherme Lopes (GC), aos 51’/1ºT, Michel Araújo, aos 29’/2ºT

Amarelos: John John, Sasha (RB Bragantino); Willian José e Luciano Juba (Bahia)

Vermelho: Hurtado (RB Bragantino)