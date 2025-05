Atlético-MG tem 2 gols anulados, vê ex-São Paulo marcar e só empata na Sul-Americana

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético-MG balançou a rede três vezes na Arena MRV, mas teve dois gols anulados, cedeu o empate por 1 a 1 diante do Cienciano em pênalti polêmico e terminou o Grupo H da Sul-Americana na 2ª posição – e, portanto, com vaga apenas nos playoffs. Os peruanos fecharam a chave na liderança e se garantiram diretamente nas oitavas de final.

Lyanco fez o único gol válido do Galo, e Cueva, ex-São Paulo, deixou tudo igual. Rony, por outro lado, teve dois gols invalidados por impedimento ainda na etapa inicial.

Como ficou o Grupo H

1 – Cienciano: 10 pontos

2 – Atlético-MG: 9 pontos

3 – Caracas: 8 pontos

4 – Iquique: 4 pontos

COMO FOI O JOGO

O time mineiro iniciou o duelo no ataque e balançou a rede duas vezes com Rony, mas ambos os lances acabaram anulados. O atacante foi flagrado em posição de impedimento tanto após lançamento de Hulk quanto após passe de Scarpa.

Lyanco desafogou os mandantes e abriu o placar aos 42 minutos após escanteio cobrado por Hulk. O zagueiro apareceu na segunda trave, já livre da marcação, e não deu chance de defesa ao goleiro Barrios em cabeceio: 1 a 0.

O Cienciano empatou nos acréscimos do 1° tempo com Cueva, ex-São Paulo, em um pênalti controverso gerado justamente a partir de Lyanco: o camisa 4, ao dar um carrinho e desarmar o rival dentro da área, viu a bola bater no seu braço no momento em que levantava. O árbitro assinalou penalidade, e o próprio meia dos visitantes cravou o 1 a 1.

A etapa final começou com substituição de goleiro no time peruano: Barrios, com um incômodo no olho, precisou deixar o gramado e deu lugar ao reserva Bolado.

O Atlético-MG voltou a martelar, mas passou a empilhar gols perdidos. Rubens, Gabriel Menino, Bernard e Scarpa desperdiçaram boas oportunidades antes do apito final.