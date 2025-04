Atlético-MG bate Botafogo e sai do Z4 na reedição da final da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético-MG venceu o Botafogo no reencontro dos dois últimos finalistas da Libertadores. O Atlético fez 1 a 0, neste domingo (20), no Mineirão, conquistando sua primeira vitória no Brasileirão.

O gol da vitória foi marcado por Cuello, de cabeça, após ótima batida de escanteio de Gabriel Menino.

O VAR chegou a acionar o árbitro Ramon Abatti Abel, sugerindo uma falta na jogada, mas o gol foi mantido.

O árbitro de vídeo foi atendido quando sugeriu a expulsão do zagueiro David Ricardo, do Botafogo, já no segundo tempo.

O Atlético-MG chegou a cinco pontos, saindo da zona de rebaixamento. Essa é a mesma pontuação do Botafogo.

Os dois times estão muito próximos na tabela. O time carioca leva a melhor no saldo de gols.

Na próxima rodada, o Atlético-MG visita o Mirassol, sábado, às 18h30. Mas quarta-feira tem jogo contra o Caracas (VEN), pela Sul-Americana.

Já o Botafogo tem o clássico contra o Fluminense, também no sábado, às 21h. Antes, tem jogo contra o Estudiantes, pela Libertadores, na quarta-feira.

Atlético-MG e Botafogo passam longe daqueles times que construíram campanhas de destaque na Libertadores 2025. Nem os técnicos são os mesmos.

Por mais que a torcida do Botafogo tenha gritado “é, campeão” e levado cartazes com referência ao jogo histórico de Buenos Aires, a realidade presente é preocupante.

O time sofre para se reorganizar, agora com Renato Paiva, depois de desperdiçar os três primeiros meses do ano com interinos.

Olhando para os autores dos três gols da final da Liberta para o Botafogo:

– Júnior Santos foi para o próprio Atlético-MG, mas está machucado.

– Luiz Henrique se mandou para o Zenit.

– Alex Telles começou na reserva e entrou só no segundo tempo, quando o placar já estava 1 a 0 e o Botafogo já tinha um jogador expulso.

DE NOVO, UMA EXPULSÃO

Inclusive, o cartão vermelho para um jogador do Botafogo foi outra coincidência em relação à Libertadores.

Mas desta vez, não foi com 30 segundos e nem envolveu Gregore. O expulso da vez foi o zagueiro David Ricardo, que fez seu primeiro jogo desde a chegada de Renato Paiva, porque Alexander Barboza sentiu problema muscular antes do jogo.

O vermelho foi uma decisão tomada pela arbitragem após chamada do VAR. O zagueiro alvinegro inicialmente tinha recebido amarelo por uma falta em Hulk. Mas era uma situação clara de gol, a cobertura tinha ficado para trás. Assim, o árbitro Ramon Abatti Abel mudou a decisão, acatando a sugestão de vermelho.

AS TENTATIVAS E O GOL

No primeiro tempo, os times erraram muitos passes, poderiam ter caprichado melhor na construção. Mas tiveram algumas oportunidades interessantes.

No caso do Atlético-MG, uma bola que atravessou a área e gerou indecisão entre John e Jair sobrou de graça para Cuello, que vinha pressionando o zagueiro. Mas ele nem esperava. O toque na perna foi quase involuntário. Quase gol.

No Botafogo, Artur foi quem levou mais perigo a Everson. Um domínio bonito, o preparo rápido e a finalização de canhota quase geram um bonito gol. O goleiro atleticano fez bela defesa.

O cenário para o Atlético só mudou no segundo tempo porque Cuca fez mudança dupla logo no intervalo. Gabriel Menino e Scarpa entraram nos lugares de Caio Paulista e Igor Jesus.

O time da casa ficou mais criativo. E na batida venenosa de Gabriel Menino, o escanteio gerou o gol de Cuello.

O VAR chegou a chamar à beira do campo, apontando uma suposta falta em Jair (fora da disputa de bola). Ramon Abatti manteve a decisão de campo.

CONTROLE FINAL

O Botafogo ficou com um a menos aos 18 minutos do segundo tempo. Aí, ficou mais complicado ainda.

Foi numa leva para tentar reorganizar o time que Alex Telles, Danilo Barbosa e Mateo Ponte entraram.

A dificuldade de articulação de jogo ficou mais explícita. O Atlético-MG controlou com certa tranquilidade, à medida que o fôlego do outro lado se esvaia.

O time mineiro fechou a casinha, apostando em contra-ataques, mas nem foi preciso mais um gol.

ATLÉTICO-MG

Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (Gabriel Menino); Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Cuello (Bernard), Rony (João Marcelo) e Hulk (Saravia). Técnico: Cuca

BOTAFOGO

John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Savarino; Artur (Danilo Barbosa), Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Thiago Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Rony, Hulk e Cuello (CAM); John, Danilo Barbosa (BOT)

Cartão vermelho: David Ricardo (BOT)

Gols: Cuello, 11’/2ºT (1-0)