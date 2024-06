Atlético-GO vira sobre o Flu e torcida explode contra Diniz

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS)

Com o time vaiado e Fernando Diniz xingado, o Fluminense perdeu por 2 a 1 de virada do Atlético-GO na nona rodada do Brasileirão, neste sábado (15), no Maracanã. Ganso marcou para o Flu, mas Luiz Fernando e Zuleta viraram no segundo tempo para o Dragão.

A partida ficou marcada por gritos de “time sem vergonha” e xingamentos direcionados a Diniz. A torcida do Fluminense se mostrou irritada desde o primeiro tempo, principalmente com a troca de passes no campo de defesa. Na etapa final, após tomar o gol de empate, a revolta explodiu na arquibancada tricolor.

Os dois times voltam a jogar na próxima quarta-feira (19) pela 10ª rodada. O Fluminense visita o Cruzeiro às 21h30, enquanto o Atlético-GO recebe o Criciúma às 19h.

Thiago Silva no Maracanã

De volta ao Fluminense, Thiago Silva acompanhou a partida num dos camarotes do Maracanã. Ele gesticulou bastante durante o jogo, se mostrou impaciente em alguns lances e comemorou de braços erguidos o golaço de Ganso. O zagueiro fez seu primeiro treino no retorno às Laranjeiras no último dia 12 e se prepara para reestrear pelo clube que lhe formou.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de pouca inspiração no Maracanã, mas Ganso fez valer o ingresso com um golaço de muito longe. Até então, o time de Diniz sofria para criar e não tinha levado perigo à meta do Atlético-GO. O Dragão conseguiu acuar o Tricolor nos minutos iniciais, fez um jogo equilibrado e acabou vazado após erro crasso na saída de bola.

O segundo tempo foi muito mais movimentado: Luiz Fernando empatou com um golaço e Zuleta fez 2 a 1 no fim. Gritos de “time sem vergonha” e xingamentos a Fernando Diniz ecoaram da torcida tricolor no Maracanã. O Flu até teve a oportunidade de ampliar com Cano e Keno, mas pagou caro as chances perdidas com a derrota.

Gols e lances importantes

Ganso faz 1 a 0. Aos 40′ do primeiro tempo, Ganso aproveitou passe errado de Baralhas, soltou uma bomba da intermediária e acertou o ângulo do goleiro Ronaldo. Sem chance de defesa. Golaço!

Cano assusta pelo alto. Aos 6′ da segunda etapa, Marcelo colocou a bola na cabeça do atacante argentino, que testou no canto para boa defesa do goleiro do Dragão.

Atlético-GO quase empata. No minuto seguinte, foi a fez dos visitantes chegarem com perigo na bola aérea. Shaylon acertou lançamento na medida para Luiz Fernando, que cabeceou livre para fora.

Que é isso, Keno? Aos 22′, após arrancada de Marquinhos pela direita, Keno recebeu livre na grande área e isolou sobre o travessão. Grande chance perdida de ampliar o marcador no Maracanã.

Luiz Fernando faz 1 a 1. Como quem não faz, leva, o Atlético-GO deixou tudo igual três minutos depois. O atacante do Dragão pegou sobra do escanteio e acertou um chutaço de primeira da meia-lua. Mais um golaço!

Zuleta faz 2 a 1. O Atlético-GO virou praticamente no último lance do jogo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 ATLÉTICO-GO

Competição: Brasileirão Série A

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: Sábado (15 de junho), às 21h (de Brasília).

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann-SC

Assistentes: Thiaggo Americano Labes-SC e Bruno Muller–SC

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG

Cartões amarelos: Samuel Xavier

Gols: Ganso, do Fluminense, aos 40 minutos do primeiro tempo, Luiz Fernando, do Atlético-GO, aos 25 minutos; e Zuleta, do Atlético-GO, aos 50 minutos do segundo tempo.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo (Manoel) e Marcelo (Diogo Barbosa); Lima, Alexsander e Ganso; Keno, Marquinhos e Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Alejo Cruz; Lucas Kal, Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Jair Ventura.