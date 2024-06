Atlético-GO aproveita expulsão e vence Vitória em duelo dos desesperados no Brasileirão

Enfim, o Atlético-GO conseguiu vencer pela primeira vez no Brasileirão. Neste sábado, em um duelo de desesperados, o time goiano ganhou por 2 a 0 do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA). A partida estava equilibrada, até que o lateral-esquerdo PK foi expulso ainda no primeiro tempo e mudou toda a história.

Com o resultado, o Atlético-GO foi aos quatro pontos, mas ainda segue na zona de rebaixamento. Em seis jogos são quatro derrotas, um empate e uma vitória. O Vitória vive uma situação pior. Mesmo com a estreia do técnico Thiago Carpini, o time baiano segue estacionado com um ponto.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado com os dois times buscando espaço para chegar com perigo, mas foram poucas as chances de gols. O Vitória, inclusive, vinha melhor até que aos 38 minutos, teve o lateral PK expulso por conta de uma entrada violenta em Lucas Kal.

Com um homem a mais, o Atlético-GO teve mais espaço e não demorou para abrir o placar. Aos 41 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, Guilherme Romão desviou próximo da primeira trave e a bola sobrou livre para Vagner Love apenas escorar para o fundo da rede.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-GO quase ampliou aos quatro minutos, quando Rhaldney parou em uma grande defesa de Lucas Arcanjo. Mas, minutos depois, aos 23 minutos, o goleiro não conseguiu evitar o gol. O volante Baralhas arriscou de fora da área e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro.

Nos minutos finais, o Vitória foi para cima e tentou o descontar, mas sem sucesso. Para piorar, Dudu que já tinha sido advertido, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso, deixando os donos da casa com dois jogadores a menos. Sem forças, não conseguiu mais incomodar.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira. Em jogo remarcado da segunda rodada, o Vitória encara o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h. Mais cedo, às 19h, em duelo válido pela quinta rodada, o Atlético-GO visita o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, às 19h.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 2 ATLÉTICO-GO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini (Reynaldo), Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira (Caio Vinícius), Dudu, Matheuzinho (Eryc Castillo) e Daniel Júnior (Iury Castilho); Janderson e Alerrandro (Lucas Esteves). Técnico: Thiago Carpini

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins (Pedro Henrique), Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal (Roni), Baralhas, Rhaldney e Shaylon (Danielzinho); Alejo Cruz e Vagner Love (Emiliano Rodríguez). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Vagner Love, aos 41 minutos, do primeiro tempo e Baralhas, aos 23, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Dudu e Willean Lepo (Vitória) e Adriano Martins e Shaylon (Atlético-GO).

CARTÕES VERMELHOS – Dudu e PK (Vitória).

ÁRBITRO – Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).

Estadão Conteúdo