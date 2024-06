Atletas de handebol encontram dificuldades auditivas no esporte

O handebol ou mais conhecido como “futebol com as mãos”, é um esporte estratégico e de muito contato físico. O esporte é formado por 7 jogadores em campo, 6 na linha e 1 no gol. A posição então fica assim: ponta direita, armador (a) direita, armador (a) central, armador (a) esquerdo (a) e ponta esquerda.

A marcação no handebol é de suma importância para as competições, a marcação 6×0 é seis jogadores na linha do goleiro ou da goleira em posição de defesa e com os braços levantados para não deixar nenhuma bola passar. A marcação 5×1 é a marcação em que fica 5 jogadores atrás e 1 na frente, mais conhecido como bico. A marcação 3×3, são 3 jogadores atrás e 3 na frente. Por fim, a marcação individual, em que cada um tem que seguir o jogador adversário em qualquer lugar que ele esteja.

As bolas no handebol e a cola são acessórios além do jogo, as bolas para crianças e adolescentes que estão começando no esporte são H1. Já para adultos as bolas femininas são chamadas de H2 e as bolas masculinas de H3. A cola serve para jogadores profissionais, em que ocorre grande ajuda na hora de segurar a bola, não deixando escorregar.

Acessibilidade

A falta de acessibilidade nos esportes é um assunto amplamente discutido em sociedade, principalmente em relação às pessoas surdas. No handebol, as surdoatletas Joyce Moraes e Mayrla que fazem parte da Federação Brasiliense Desportiva de Surdos (FBDS) buscam por um ambiente mais inclusivo e que supre suas necessidades.

Mayrla de Maria Sales Albuquerque conta que uma das grandes dificuldades é não possuírem árbitros que conheçam LIBRAS, como a bandeira adaptada para chamar a atenção ou traves com luz, chamando atenção do surdo quando corre sem olhar para trás. A falta de um telão para mostrar o tempo do jogo para os surdos poderem saber quando o jogo termina também é uma questão.

Já a atleta Joyce Moraes afirma que “a falta de preparo dos profissionais para lidar com os surdos é um problema. Tem que saber a língua de sinais para poder conseguir passar todo o conhecimento.”

Sobre a Federação

A Federação Brasiliense Desportiva de Surdos (FBDS) foi fundada em 2007, após novas associações de surdos serem fundadas no Distrito Federal. O plano de uma federação sempre existiu, no entanto, o registro não permitia a criação da pasta, visto que o menor número de federações permitidas é três, e o DF só contava com duas. A mais velha, a Associação dos Surdos de Brasília – ASB, fica situada no Cruzeiro Velho, e a outra Associação Desportiva dos Surdos de Brasília – ADSB, em Taguatinga.