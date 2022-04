Athletico-PR empata fora de casa com Caracas na abertura do Grupo B da Libertadores

Baroja fez o possível para manter seu gol invicto diante dos ataques do campeão da última Copa Sul-Americana

O Athletico-PR esbarrou nesta terça-feira nas defesas do goleiro Alain Baroja e ficou no 0 a 0 com o venezuelano Caracas FC na abertura do Grupo B da Copa Libertadores-2022.

Baroja fez o possível para manter seu gol invicto diante dos ataques do campeão da última Copa Sul-Americana, em um grupo que é completado pelo Libertad paraguaio e pelo boliviano The Strongest.

Continua sendo um começo de ano complicado para o ‘Furacão’ de Alberto Valentim, que chegou a esta Libertadores depois de ter perdido a Recopa Sul-Americana para o Palmeiras e ter sido eliminado pelo Coritiba nas semifinais do campeonato paranaense. O time estreia no Brasileirão no domingo contra o São Paulo.

Na próxima semana, o Caracas visita o Libertad na quarta-feira enquanto o Athletico-PR recebe o The Strongest na quinta-feira.

Baroja fecha o gol

O Athletico-PR tomou a iniciativa no primeiro tempo, com o uruguaio David Terans à frente, Marcelo Cirino e o argentino Tomás Cuello sendo suas principais fontes e os laterais, o colombiano Luis Manuel Orejuela e Abner, transformados em pontas.

O Caracas, no entanto, se defendeu com organização e contou com a segurança de Baroja, de 32 anos, que voltou ao time nesta temporada depois de jogar por alguns anos no Equador com o Delfin.

Os anfitriões buscavam causar danos com bolas longas e a parceria africana entre o beninense Samson Akinyoola e o ganense Kwaku Osei Bonsu.

O técnico do Caracas, Francesco Stifano, surpreendeu colocando Luis Ramírez como titular, que reapareceu em campo após uma longa ausência devido a uma ruptura no calcanhar de Aquiles direito. Ramírez, de 24 anos, havia jogado pela última vez em 18 de março de 2021.

A primeira intervenção de Baroja contra o Furacão aconteceu logo aos 5 minutos, quando bloqueou um chute de Pablo na área.

Ele voltaria a brilhar aos 13 minutos diante de um disparo de Cirino e, no rebote, Cuello tentou de novo mas o zagueiro Eduardo Ferreira salvou.

Cerca de 15 minutos depois, apareceu a parceria entre Bonsu-Akinyoola, com uma jogada finalizada pelo ganês com um chute cruzado que foi desviado.

E logo depois foi Akinyoola quem tentou com um chute controlado por Bento, após um passe de Bonsu.

Além dessas tentativas, o Athletico-PR continuou sendo o time com mais iniciativa. Terans, aos 37 minutos, voltou a testar Baroja.

O segundo tempo começou com um aviso: uma cabeçada do zagueiro Ruberth Quijada em uma cobrança de escanteio, desviada por muito pouco, deixou claro para o Athletico-PR que sua falta de pegada poderia custar caro contra o Caracas.

O Furacão, estimulado, reagiu e Baroja, mais uma vez, cresceu.

Marcelo Cirino soltou uma bomba aos 50 minutos na pequena área e o goleiro venezuelano se esticou para fazer uma defesa milagrosa. Cinco minutos depois, ele defendeu um tiro livre direto cobrado por Terans.

Valentim apostou como primeira substituição, em Marlos, brasileiro que jogou pela seleção ucraniana que voltou ao Brasil após 11 temporadas jogando pelo Metalist Kharkiv e pelo Shakhtar Donetsk, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

O time paranaense foi mais afiado. continuou fazendo alterações, mas o que não mudou foi a atuação de Baroja. Ele impediu um gol de Cristian (62) e outro do próprio Marlos (78).

O Caracas quase venceu já nos acréscimos (90+4) com um chute violento de Akinyoola que fez Bento se esticar todo para manter o 0 a 0 no placar.

Ficha técnica

Copa Libertadores – Grupo B – Primeira rodada

Caracas – Athletico-PR 0 – 0

Local: Estádio Olímpico da UCV (Caracas)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Cartões Amarelos:

Caracas FC: Notaroberto (66)

Atlético-PR: Moura (66)

Escalações:

Caracas FC: Baroja – Fereira, Rivero, Quijada (cap), Notaroberto – Castillo, Suárez – Bonsu Osei (Rodríguez 82), Ramírez (González 71), Guarirapa (Ovando 86) – Akinyoola. Técnico: Francesco Stifano.

Athletico Paranaense: Bento – Orejuela (Khellven 70), Pedro Henrique, Lucas Halter, Abner – Christian (Rómulo 85), Hugo Moura – David Terans – Marcelo Cirino, Pablo (Marlos 61), Tomás Cuello (Vitor Bueno 70). Técnico: Alberto Valentim.

© Agence France-Presse