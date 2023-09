Assessor de imprensa tatua goleada do CRB sobre o Vitória

O assessor de imprensa compartilhou que saiu do estádio profundamente impactado

No último domingo, durante o confronto histórico do CRB contra o Vitória, o jornalista e assessor de imprensa do CRB, Rafa Peixe, teve uma experiência que o marcará para sempre. Acompanhando o jogo das placas de publicidade, Rafa estava ansioso pelo esperado duelo nordestino na Série B, participando de toda a preparação. No entanto, ele não poderia prever o desfecho extraordinário que o aguardava, com uma verdadeira avalanche de gols a favor de sua equipe.

Rafa teve a oportunidade de testemunhar de perto o CRB se destacar no Estádio Rei Pelé, marcando um impressionante 6 a 0 contra o líder da Série B. Hoje, em um cenário de equilíbrio cada vez mais evidente no futebol, é raro ver uma vitória tão expressiva, especialmente contra o primeiro colocado, que é amplamente considerado o favorito para o acesso.

Após algum tempo de reflexão, Rafa decidiu eternizar aquele momento especial em sua vida de uma maneira única. Na quarta-feira (14), pela manhã, ele escolheu marcar aquele jogo incrível em sua pele, por meio de uma tatuagem, como uma lembrança perpétua do que o futebol é capaz de alcançar e da paixão que ele desperta em todos os envolvidos.