São Paulo vê Calleri encerrar jejum, mas sofre ‘apagão’ no 2º tempo e leva a virada do Inter

O time paulista foi completamente dominado na segunda etapa e acabou levando a virada, com gols de Bustos e Renê

Jogando fora de casa, o São Paulo foi derrotado pelo Internacional, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio do Beira-Rio, pelo Brasileirão. Apesar de Calleri ter voltado a marcar depois de seis jogos, o time paulista foi completamente dominado na segunda etapa e acabou levando a virada, com gols de Bustos e Renê.

Com isso, o time de Dorival Júnior continua sem saber o que é vencer como visitante na competição após 11 jogos fora do Morumbi. Além disso, a equipe paulista aumentou sua série sem vitórias no campeonato nacional para sete partidas. Agora, a equipe foca suas atenções para a partida de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que acontece no domingo, no Maracanã.

O Internacional começou melhor. Conseguindo trocar passes no campo de ataque com facilidade, o time gaúcho teve sua primeira boa chance logo no primeiro minuto com Maurício e o atacante parou em boa defesa de Rafael. A resposta do São Paulo aconteceu apenas aos 16, quando Lucas completou cobrança de escanteio na linha da pequena área e a bola saiu com perigo para o goleiro Keiller.

Após o lance com Lucas, o São Paulo cresceu. Confiando em sua troca de passes, o time de Dorival passou a ditar o ritmo e parou na trave. Em mais uma cobrança de escanteio, o camisa 9 subiu mais que a defesa, desviou e carimbou a trave direita do Inter. Já nos minutos finais da primeira etapa, os donos da casa pareceram perder a força e os paulistas marcaram.

Aproveitando um erro de saída de bola de Keiller, Alisson conseguiu a roubada de bola na área e foi derrubado pelo goleiro Na cobrança da penalidade, Calleri cobrou no meio do gol, viu a bola tocar no arqueiro do Internacional e morrer no fundo das redes, aos 47 minutos.

Atrás do placar, o Internacional passou a jogar com quase todos os seus jogadores de linha no campo de ataque. Mesmo tendo a bola, o time de Eduardo Coudet sofreu para passar pela marcação do time paulista e pouco incomodou o goleiro Rafael nos primeiro minutos. Sem conseguir chegar ao ataque, o São Paulo se limitou a marcar e sofreu o empate.

Aos 13 minutos, após jogada pela esquerda, o cruzamento foi feito na área do São Paulo, a defesa cortou mal e Bustos apareceu livre na linha da pequena área para fuzilar para o gol e empatar o jogo no Beira-Rio. Depois da igualdade no marcador, o Internacional continuou melhor em campo e não teve problema para virar o jogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alugando o campo de ataque, Renê recebeu na intermediária completamente livre, dominou, arrumou e finalizou forte para fazer o 2 a 1 aos 24 minutos. Atrás do placar, o São Paulo buscou o ataque na base das bolas esticadas para Pato e Michel Araújo, mas a defesa gaúcha continuou bem postada e o triunfo foi confirmado no beira-rio.

FICHA TÉCNICA