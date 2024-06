As promessas não cumpridas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024

Um funcionário da empresa Fluidion coleta uma amostra de água do Sena para analisar sua composição antes das Olimpíadas de Paris 2024, perto da Ponte Alexandre III em Paris, no dia 4 de agosto de 2023. Ela deve brilhar, e fazer Paris e os atletas brilham: mas o Sena, estrela esperada das Olimpíadas de 2024 como sede da cerimônia de abertura e das provas em águas abertas, sofre com um clima desagradável que faz os organizadores suarem frio. (Foto de Bertrand GUAY/AFP)