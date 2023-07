Ary Borges é primeira brasileira, entre homens e mulheres, a marcar 3 gols em estreia de Copa

Com o ‘hat-trick’ e uma assistência, a jovem de 23 anos foi o destaque da goleada sobre o Panamá por 4 a 0 na estreia do Brasil

Em um país de lendas como Pelé, Romário e Ronaldo, Ary Borges conseguiu algo inédito entre todos eles: marcar três gols em seu primeiro jogo de Copa do Mundo.

Com o ‘hat-trick’ e uma assistência, a jovem de 23 anos foi o destaque da goleada sobre o Panamá por 4 a 0 na estreia do Brasil no Mundial da Nova Zelândia e da Austrália, na segunda-feira (24).

Com isso, ela se tornou a primeira brasileira, homem ou mulher, a marcar três gols em seu jogo de estreia na Copa do Mundo, segundo a Fifa.

Para completar, a 15 minutos do apito final, ela cedeu seu lugar à atacante Marta, seu ídolo de infância, considerada a melhor jogadora de todos os tempos.

“Marcar três gols em uma estreia não é fácil, mas ela estava em um nível diferente”, disse Marta, de 37 anos, que está em sua sexta participação em Mundiais.

“Fez um ‘hat-trick’ e uma assistência, então foram quase quatro. Foi uma honra dar lugar a ela”, afirmou a camisa 10.

Sorrisos e lágrimas

Ary Borges teve uma infância difícil. Seus pais a deixaram com a avó aos dez anos de idade em São Luís do Maranhão e se mudaram para São Paulo em busca de uma vida melhor.

Quando finalmente se juntou a eles, seu pai, Dino, procurou pela cidade um clube para que ela pudesse exibir seu talento e encontrou o Centro Olímpico da prefeitura da capital paulista, onde Ary Borges começou a competir.

Depois, ela passou por Sport Recife, São Paulo e Palmeiras, clube pelo qual se destacou marcando 34 gols em 83 jogos ao longo de três gols.

Seus gols decisivos na semifinal e final levaram o time alviverde a conquistar a Copa Libertadores em 2022 e chamaram a atenção do Racing Louisville, dos Estados Unidos, sua equipe desde dezembro.

Jess McDonald, companheira de Ary Borges em Louisville e que está trabalhando como comentarista na Copa do Mundo, soube imediatamente que a brasileira tinha um talento especial.

“Estou super empolgada com ela. Mal posso esperar para que o mundo descubra quem ela realmente é”, disse McDonald à emissora Optus Sport.

“Nunca vou esquecer do primeiro treino dela conosco no Racing Louisville. Fez um golaço de bicicleta e dissemos: ‘Oh, aqui está a brasileira'”.

“Ela está em alta desde a pré-temporada e estou muito orgulhosa. Desde o momento que ela começou a chorar depois do primeiro gol, dá para dizer como ela é apaixonada por este esporte”, acrescentou.

Considerada uma das promessas da próxima geração brasileira, Ary Borges, que estreou pela seleção em 2021, falou da emoção após os três gols contra o Panamá.

“É muito emocionante para mim olhar para trás e ver tudo o que eu fiz para chegar tão longe”, afirmou.

“Houve sorrisos, houve lágrimas e eu pensei na minha família e de onde eu vim. Para mim é um sonho estar aqui”.

