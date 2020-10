Arrascaeta e Rodrigo Caio são desfalque e Everton Ribeiro faz tratamento no Fla

PUBLICIDADE

O Flamengo comunicou nesta sexta-feira que o zagueiro Rodrigo Caio, com desgaste muscular, e o meia Arrascaeta, que se lesionou em treino da seleção do Uruguai, vão desfalcar o time na partida contra o Corinthians, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Já Everton Ribeiro, que se contundiu na partida diante do Red Bull Bragantino, faz tratamento para ser utilizado na Neo Química Arena.

Como os problemas não são graves, a tendência é que Rodrigo Caio e Arrascaeta façam seu retorno ao time na quarta-feira, quando o Flamengo vai encarar o Junior Barranquilla, no Maracanã, pela Copa Libertadores.

Os três jogadores foram convocados por suas seleções na última Data Fifa. Arrascaeta foi titular no Uruguai diante do Chile e se lesionou em treino antes do confronto com o Equador. Rodrigo Caio participou do duelo do Brasil com o Peru, assim como Everton Ribeiro, que também foi aproveitado diante da Bolívia. Dos três, Só Everton Ribeiro participou do confronto do Flamengo com o Bragantino.

“Com desgaste muscular, o atleta Rodrigo Caio segue trabalho específico. Arrascaeta iniciou tratamento e treinos leves no CT. Ambos serão preparados para os jogos da próxima semana. Everton Ribeiro iniciou tratamento integral. Não foi necessário realizar exame”, publicou o Flamengo em seu perfil no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse momento, o Flamengo tem outros três desfalques por lesão. O goleiro Diego Alves, tem um edema no joelho, e o atacante Gabigol, se recupera de lesão no ligamento do tornozelo. Já o lateral-direito João Lucas está fase final de tratamento de uma contusão muscular.

Estadão Conteúdo