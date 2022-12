Argentina vence Polônia e passa em 1º no Grupo C da Copa do Mundo

Com a liderança da chave, a ‘Albiceleste’ enfrentará na próxima fase a Austrália, enquanto a Polônia encara a França, atual campeão do mundo

A Argentina confirmou sua recuperação e derrotou nesta quarta-feira a Polônia por 2 a 0, conseguindo sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar como líder do Grupo C, com os poloneses passando em segundo.

Com a liderança da chave, a ‘Albiceleste’ enfrentará na próxima fase a Austrália, enquanto a Polônia encara a França, atual campeão do mundo.

Após Lionel Messi perder um pênalti pouco antes do intervalo quando o jogo ainda estava 0 a 0, Alexis Mc Allister abriu o caminho da vitória argentina com um minuto do segundo tempo e Julián Álvarez ampliou aos 22.

Depois da derrota na estreia para a Arábia Saudita (2 a 1), o time do técnico Lionel Scaloni se recuperou com duas vitórias por 2 a 0, sobre México e Polônia, para liderar o grupo com seis pontos.

“Temos que ficar tranquilos e ir de jogo a jogo. Agora começa outro Mundial e tomara que possamos manter o que fizemos hoje”, disse Messi depois da partida.

A Polônia ficou em segundo (4 pontos), enquanto o México (também com 4 pontos, mas com pior saldo de gols) foi eliminado mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita no outro jogo da chave.

Messi tinha balançado as redes nas duas primeiras rodadas, mas desta vez passou em branco, na noite em que se tornou o argentino que mais vezes entrou em campo em Copas do Mundo, com 22 jogos, deixando para trás o ídolo Diego Maradona (21 jogos).

Em todo caso, o astro do Paris Saint-Germain pôde respirar aliviado e comemorar a classificação da Argentina, que não cai na fase de grupos do Mundial desde 2002.

Já a Polônia consegue chega pela primeira vez às oitavas de final desde 1986, apesar de sua estrela, o atacante Robert Lewandowski, não ter marcado hoje no estádio 974 de Doha.

“Não foi um jogo para um artilheiro como eu, mas sabia que seria assim (…) O importante é estar pronto contra a França”, afirmou Lewandowsi em entrevista após o apito final

Szczesny inspirado

Não demorou muito para perceber que a Argentina ia ter dificuldade para encontrar espaços na defesa polonesa, apesar da pressão nos minutos finais da primeira etapa.

Aos 28, um chute perigoso de Julian Álvarez foi desviado e aos 33 Ángel Di María quase marcou um gol olímpico, em cobrança de escanteio que o goleiro Wojciech Szczesny espalmou por cima.

Szczesny salvou a Polônia novamente em um lance cara a cara com Álvarez (37) e, principalmente, quando defendeu um pênalti cobrado por Messi (39), que ele mesmo cometeu sobre o camisa 10 e que foi marcado após revisão do VAR.

Aos 43, um chute perigoso de Álvarez foi rebatido pelo onipresente goleiro polonês, que parou também a tentativa de Rodrigo De Paul no rebote.

No segundo tempo, a Argentina marcou o primeiro gol logo de cara, com Mac Allister tocando rasteiro no canto direito de Szczesny após cruzamento de Nahuel Molina.

A tranquilidade para a ‘Albiceleste’ chegou aos 22 minutos, quando Enzo Fernández passou para Julián Álvarez, que da da entrada da área acertou belo chute para fazer 2 a 0.

Quatro minutos depois, Messi tentou mais uma vez, mas o chute parou nas mãos de Szczesny. Lautaro Martínez, que começou no banco, entrou na área e bateu cruzado para fora aos 41.

A Polônia sabia que o México vencia seu jogo por 2 a 0 e a derrota para a Argentina pelo mesmo placar ainda a classificava.

O time europeu se entrincheirou na defesa e conseguiu segurar o resultado para no fim respirar aliviado com a vaga nas oitavas.

“Sofremos, mas talvez algo positivo saia desse sofrimento. Lamento termos jogado de forma tão nervosa esta noite, mas agora não é hora de reclamar”, analisou depois do jogo o técnico polonês Czeslaw Michniewicz.

