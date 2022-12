Argentina bate Austrália (2-1) e vai enfrentar a Holanda nas quartas do Mundial

A ‘Albiceleste’ continua sua caminhada rumo ao terceiro título mundial na próxima sexta-feira, contra a Holanda

A Argentina sofreu nos minutos finais, mas venceu a Austrália por 2 a 1 neste sábado e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Lionel Messi foi mais uma vez decisivo, abrindo o placar aos 35 minutos, quando o jogo estava truncado e sem espaços. No segundo tempo, Julian Álvarez ampliou aos 13 minutos, mas a Austrália deu emoção ao final da partida ao diminuir aos 30 com Craig Goodwin.

O goleiro argentino Emiliano Martínez evitou que o jogo fosse para a prorrogação com uma grande defesa em chute de Garang Kuol nos acréscimos.

A Argentina resistiu e Messi pôde comemorar da melhor maneira seu jogo de número 1.000 como profissional.

Em Mundiais, o camisa 10 disputou 23 partidas, alcançando o italiano Paolo Maldini como o terceiro jogador que mais entrou em campo pelo torneio. À frente deles estão apenas os alemães Miroslav Klose (24 jogos) e Lothar Matthäus (25).

Messi também marcou hoje seu quarto gol no Catar e se isolou na artilharia desta Copa do Mundo. Além disso, ele chega a nove gols ao longo da carreira nesta competição, deixando para trás Diego Maradona (oito gols) e encostando no recorde de Gabriel Batistuta (dez) como o argentino que mais balançou as redes em Mundiais.

A Austrália, 38ª do ranking da Fifa e uma das surpresas no Catar, acaba eliminada exatamente no mesmo estádio, o Ahmad Bin Ali, onde conseguiu sua classificação para a Copa do Mundo, na repescagem contra o Peru, em junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta foi a segunda vez que os ‘Soccreroos’ chegaram às oitavas de final de um Mundial. Em 2006, na Alemanha, foram eliminados pela futura campeã Itália com uma derrota por 1 a 0.

Angústia final

Desde o início do jogo, o time australiano tinha deixado clara sua intenção de se manter fechado e pouco deu espaço para a Argentina levar perigo nos primeiros 30 minutos, a não ser em uma tentativa de média distância de Alejandro ‘Papu’ Gómez (17).

Até que Messi apareceu. Aos 35 minutos, o camisa 10 recebeu na área de Nicolás Otamendi e bateu cruzado no canto para colocar os argentinos em vantagem, na primeira grande chance de perigo na partida.

No segundo tempo, a ‘Albiceleste’ não demorou para dominar as ações. Messi deu um primeiro aviso, aos seis minutos, batendo de fora da área para a defesa de Matthew Ryan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas o próprio goleiro australiano foi o protagonista negativo pouco depois, quando recebeu uma bola da defesa e foi cercado por dois jogadores argentinos. Ryan tentou se livrar de Rodrigo de Paul e acabou desarmado por Julián Álvarez, que tocou para o gol vazio e fez o segundo.

Aos 20, Messi fez grande jogado desde o meio-campo, mas errou na conclusão. Dois minutos depois, mandou por cima em nova tentativa.

Tudo parecia controlado para a Argentina, mas aos 30 minutos a Austrália conseguiu diminuir com um chute de fora da área de Craig Goodwin que desviou em Enzo Fernández e foi parar nas redes de Martínez.

Os ‘Socceroos’ cresceram em busca do empate e tiveram uma chance de conseguir aos 35, quando Behich ficou cara a cara com o goleiro argentino, mas Lisandro Martínez apareceu para cortar e afastar o perigo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lautaro Martínez perdeu uma oportunidade clara aos 44 ao receber livre na área, mas bateu mal e isolou. Aos 49, o goleiro argentino salvou a equipe evitando o empate em chute forte de Garang Kuol.

Com esta vitória, a ‘Albiceleste’ volta às quartas de final depois de oito anos e já supera a campanha do Mundial de 2018, quando caiu nas quartas para a França.

Na próxima terça-feira, no estádio Lusail, Messi e cia vão disputar uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo com a Holanda, que mais cedo bateu os Estados Unidos por 3 a 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse