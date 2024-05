Após polêmica, Corinthians explica patrocínio com VaideBet

SÃO PAULO

O Corinthians emitiu um comunicado explicando as diretrizes do contrato com sua patrocinadora VaideBet.



O time alvinegro esclareceu que o houve atuação de uma empresa interveniente para realizar “a captação e intermediação da negociação entre a marca e o clube” e que essa participação está documentada e evidenciada no contrato.



A Diretoria também lamentou que pessoas que já participaram da gestão do Corinthians estejam fomentando informações que não refletem a verdade dos fatos, principalmente por conhecerem quais são as práticas de mercado em que os patrocínios são firmados.



Na nota, o clube também afirmou que a VaideBet possui cota de exposição na Neo Química Arena pré-acordada, assim como os outros parceiros do clube.



EXPOSIÇÃO GRATUITA



Na semana passada, foi divulgado que o clube estava fazendo ações para a patrocinadora que não estavam em contrato e que essas exposições eram avaliadas em milhões de reais -valor que iria para a VeideBet e não para o Corinthians.



A exposição da marca nas placas de publicidade do gramado, por exemplo, não constavam no contrato.

Além disso, as categorias de base também estão usando as camisas com o patrocínio master da VaideBet, o que seria considerado uma cortesia do clube à empresa, já que no contrato não consta a exibição da marca fora das camisas dos times profissionais de futebol masculino e feminino, basquete e futsal.





NOTA COMPLETA:



Sobre o contrato de patrocínio com a VaideBet, o Sport Club Corinthians Paulista esclarece que desde sempre, assim como é de prática habitual do mercado, houve a atuação de uma empresa interveniente, cuja responsabilidade foi de captação e intermediação da negociação entre a marca e o clube e sem a qual não teria sido possível celebrar o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro. A atuação da empresa intermediária está documentada e evidenciada no contrato celebrado entre as partes, com remuneração que obedece exatamente as mesmas práticas executadas por outros clubes de futebol do Brasil.



A Diretoria lamenta que se tente fomentar suspeições que não refletem a verdade dos fatos e que são alimentadas por quem já participou da gestão do clube e conhece integralmente as práticas de mercado sob as quais contratos de patrocínio são captados e firmados. Queremos acreditar que tal postura não esteja influenciada por uma agenda de interesses pessoais e políticos.



O Corinthians pede respeito à marca e ao grupo empresarial que confiou na grandeza do clube para aqui aportar o maior patrocínio da história do futebol e espera que a comunidade corinthiana não se permita ser influenciada por quem não quer o verdadeiro bem do clube. Desde janeiro deste ano, a VaideBet tem sido parceira do clube não só com o cumprimento exato e preciso dos pagamentos previstos em contrato, mas também com a perspectiva de ajudar cada vez mais a reconstruir o Corinthians.



Quanto às propriedades de mídia na Neo Química Arena em dias de jogos, o Corinthians esclarece que a marca, na condição de patrocinadora master e assim como qualquer parceiro do clube, possui cota de exposição pré-acordada que é entregue aos patrocinadores.



Sport Club Corinthians Paulista