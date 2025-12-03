Após glória na Libertadores, Flamengo amplia festa com título do Brasileiro

MARCOS GUEDES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Flamengo confirmou, na noite de quarta-feira (3), uma conquista que já estava muito bem encaminhada. Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, no Rio de Janeiro, assegurou o título do Campeonato Brasileiro e ampliou uma festa iniciada no fim de semana.



No sábado (29), o time rubro-negro bateu por 1 a 0 o Palmeiras na decisão da Copa Libertadores, em Lima, no Peru. Agora, voltou a castigar o clube alviverde, que era o único que tinha chance matemática de lhe roubar a primeira colocação.



Com 78 pontos, o Flamengo festejou com uma rodada de antecedência, graças a um gol do atacante Samuel Lino. Deixou definitivamente para trás o Palmeiras, que derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e chegou aos 73.



Os comandados de Filipe Luís vão encerrar sua campanha no sábado (6) ou no domingo (7), em visita ao Mirassol cuja data ainda será confirmada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). É provável que vão ao interior de São Paulo garotos da equipe sub-20, com energias guardadas para o próximo objetivo do ano.



A agremiação da Gávea, que em 2025 triunfou também na Supercopa do Brasil e no Campeonato Carioca, vai entrar na próxima semana na Copa Intercontinental -o antigo Mundial de Clubes, que mudou de nome para não ser confundido com a recém-criada e quadrienal Copa do Mundo de Clubes.



O campeão será conhecido no Qatar, e o Flamengo fará a sua estreia na quarta (10), contra o Cruz Azul, do México. Se vencer, vai pegar no sábado (13) o Pyramids, do Egito. Se vencer de novo, jogará na outra quarta (17) a decisão contra o Paris Saint-Germain, da França, campeão europeu, que aguarda seu desafiante.



Antes de pensar em mexicanos, egípcios e franceses, os torcedores rubro-negros celebram mais um título. Houve durante boa parte do Brasileiro uma disputa palmo a palmo com o Palmeiras, que acabou sucumbindo ao registrar um mau aproveitamento na reta final de uma maratona de 38 rodadas.



Quando cada time tinha 31 jogos, o alviverde tinha três pontos de vantagem e duas vitórias a mais -o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Nas cinco partidas seguintes, a formação verde e branca teve três derrotas (Mirassol, Santos e Grêmio) e dois empates (Vitória e Fluminense). Já a agremiação da Gávea, com uma derrota (Fluminense), um empate (Atlético Mineiro) e três vitórias (Santos, Sport e Bragantino), pôs uma mão na taça.



Faltava colocar a outra, o que foi feito nesta quarta. Em um Maracanã em festa, a equipe de Filipe Luís se estabeleceu no ataque contra um defensivo Ceará, que luta contra o rebaixamento. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Samuel Lino tabelou com Carrascal e bateu na saída do goleiro Bruno Ferreira. Foi o suficiente.



A confirmação do título na 37ª rodada foi quase protocolar, em parte por causa do desempenho do Flamengo contra o principal concorrente nos confrontos diretos. Foram duas vitórias sobre o Palmeiras: 2 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, em maio, e 3 a 2 no Maracanã, no Rio, em outubro.



Este último jogo rendeu muitas reclamações em relação à arbitragem por parte de Abel Ferreira. Quando sua equipe viu a adversária abrir quatro pontos de vantagem na liderança, o técnico alviverde disse que o troféu estava “entregue” e que falaria sobre o assunto “na altura certa”.



Era parte de uma guerra de múltiplas camadas com o Flamengo -entre elas a briga pelo dinheiro dos direitos de transmissão do Brasileiro. As mútuas acusações de favorecimento tinham como pano de fundo a final da Libertadores, na qual o Palmeiras se sentiu novamente prejudicado.



Deu Flamengo na Libertadores. E no Brasileiro deu Flamengo, que agora se considera nove vezes campeão. Vencedor em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025, o clube celebra também o título de 1987, alvo de eterna disputa com o Sport. O STF (Supremo Tribunal Federal) apontou a agremiação pernambucana como única campeã, mas é inegável o mérito da formação carioca no Módulo Verde, equivalente à primeira divisão.



Já o Palmeiras, pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020, termina a temporada sem título. Castigada pelo Flamengo no Brasileiro e na Libertadores, a equipe verde e branca perdeu a decisão do Campeonato Paulista para o Corinthians e caiu também diante do arquirrival nas oitavas de final da Copa do Brasil.