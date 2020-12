Após encontro com Bolsonaro, Felipe Melo diz que testou negativo para covid-19

PUBLICIDADE

Um dia após participar de evento com o presidente Jair Bolsonaro, sem usar máscara, o volante Felipe Melo afirmou nesta sexta-feira que seu exame para covid-19 deu resultado negativo. O jogador do Palmeiras fez o anúncio pelas redes sociais, onde também criticou os “torcedores ferrenhos do vírus”.

“Estou indo agora trabalhar, fazer a minha fisioterapia em busca de um retorno o quanto antes. Não foi dessa vez que tive o corona, ainda não”, informou o jogador, sem revelar detalhes sobre o exame. De acordo com o Palmeiras, Felipe Melo fez o teste fora do clube e está liberado para treinar.

Na quinta e nesta sexta, em diversos vídeos publicados nas redes sociais, o jogador aparece num evento ao lado de Bolsonaro e outras autoridades de Brasília. Felipe Melo chegou a cumprimentar o presidente. Nos vídeos, ninguém aparece usando máscara ou tomando cuidado com o distanciamento social. Aglomerações são frequentes nas imagens.

Lesionado, Felipe Melo está sem jogar. Mas foi liberado pelo clube paulista para participar do evento, a pedido do jogador. No entanto, o clube ficou preocupado com a falta de cuidados quanto aos protocolos sanitários. Na últimas semanas, o Palmeiras vem enfrentando um surto do novo coronavírus em seu elenco, com diversos desfalques nos jogos. Na quinta, o próprio técnico Abel Ferreira apresentou teste positivo para covid-19.

Também pelas redes sociais, Felipe Melo ironizou as críticas. “Queria dizer para quem é torcedor ferrenho do vírus, que gostam de fazer um ‘mimimi’ do caramba: será que o ambiente em que estive, as pessoas que ali estavam não tinham feito o exame antes? Será que foi por isso que eu não ‘coronei’? Será? Hum, eu não sei. Deixa para lá, o importante é que continuo com saúde e pronto para trabalhar e voltar o quanto antes.”

O volante, que chegou a atuar como zagueiro neste ano, segue afastado do time e sem previsão de retorno. Ele se recupera de uma cirurgia realizada no tornozelo, no dia 10 de novembro.

Estadão Conteúdo