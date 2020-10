AnuncieAqui: Guaraná Antarctica vai estampar em suas latinhas logo das marcas que apoiarem o futebol feminino

PUBLICIDADE

Se tem futebol feminino, tem Guaraná Antarctica incentivando o esporte. Para dar continuidade ao compromisso e encorajar outras marcas a patrocinarem a modalidade, Guaraná lança uma campanha inédita.

A marca irá conceder para as empresas apoiadoras o seu espaço de mídia mais relevante: as latas! É isso mesmo. As marcas que apoiarem o futebol feminino terão os logos impressos nas latinhas de Guaraná Antarctica, que passarão a circular pelas mãos de inúmeros brasileiros a partir de 2021.

“Sabemos da exposição que as nossas latas têm e acreditamos que essa visibilidade possa nos ajudar a conquistar novos apoiadores para fortalecer o futebol feminino, que recebe muito menos patrocínio de marcas”, explica Julia Chieppe, marketing de Guaraná Antarctica. “Este é mais um passo para dar força para as mulheres no esporte e ajudar a modalidade crescer no país”, conclui Julia.

As marcas que entrarem para o time de apoiadores junto a Guaraná irão colaborar diretamente na formação de base do esporte feminino. A ação irá apoiar o projeto Meninas em Campo, criado em 2016, que oferece treinos de futebol para meninas entre 9 e 17 anos.

Os treinos seguem metodologias que visam desenvolver habilidades socioemocionais e uma mentalidade de crescimento por meio do esporte. O projeto já atendeu mais de 200 atletas, sendo que 20 delas foram selecionadas para jogar em equipes profissionais.

“A parceria com o Guaraná fortalece uma missão que é comum entre nós. De apoiar o desenvolvimento de meninas e mulheres através de uma das paixões que nos move. Futebol, Brasil e a nova geração de jogadoras de futebol”, explica Sandra Santos, Coordenadora e Coach Esportiva do Meninas em Campo.

O projeto

Neste ano, além do anúncio do patrocínio ao Brasileirão Feminino A1, a marca substituiu seu espaço nas placas de publicidade, na lateral do gramado, com frases que incentivam o apoio de novas marcas. Com isso, Guaraná dá continuidade ao compromisso com a modalidade feminina, que teve como marco o movimento Futebol Feminino é Coisa Nossa, durante a Copa do Mundo Feminina de 2019.

**A inserção da logomarca nas latas de Guaraná Antarctica está sujeita a aprovação por parte da Diretoria de Marketing da Ambev nos termos do regulamento disponível no site www.guarana.com.br