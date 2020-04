Anderson Silva lança rap em conjunto com os filhos para incentivar isolamento

PUBLICIDADE 

O lutador do UFC Anderson Silva mergulhou de cabeça na luta contra a pandemia do novo coronavírus. O brasileiro gravou uma música em conjunto com os filhos Kalyl e Gabriel e o irmão Cris para incentivar as práticas recomendadas pela OMS no período da quarentena, como o isolamento social e o uso de máscaras e luvas

Na canção, que recebeu o nome de ‘acreditar’, o lutador e seus parentes também pedem união e afirmam que não adianta culpar um ao outro. Confira o vídeo, gravado na casa de Anderson.

Nos últimos dias, Anderson Silva vem usando as redes sociais para mostrar sua rotina de treinos dentro de casa e pedir que as pessoas respeitem o isolamento social.

Anderson Silva tem 44 anos e é considerado um dos maiores atletas da história do MMA. A última vez que o brasileiro entrou no octógono foi em maio de 2019, quando foi derrotado por Derek Brunson por nocaute técnico no UFC 237.