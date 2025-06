Ancelotti recebe jogadores da seleção brasileira em São Paulo para jogos das Eliminatórias da Copa

A seleção brasileira iniciou a apresentação do elenco convocado por Carlo Ancelotti neste domingo em São Paulo. O técnico italiano estreia fora de casa, no Equador, mas depois comanda o time na Neo Química Arena, na capital paulista, contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, 14 atletas já se encontraram com a delegação. São eles: os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza; o zagueiro Alexandro, os meias Andrey Santos, Bruno Guimarães, Éderson e Andreas Pereira; e os atacantes Richarlison, Antony, Gabriel Martinelli e Vini Jr.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O jogador do Real Madrid é o mais próximo de Ancelotti, já que estava sob o comando do técnico até o fim de maio, quando o treinador deixou oficialmente o clube espanhol. Nesta segunda-feira, o grupo fará o primeiro treino, às 16h, no CT Joaquim Grava.

Estêvão chegará ainda nesta madrugada. O atacante jogou, neste domingo, em Belo Horizonte, na derrota do Palmeiras para o Cruzeiro. Os demais convocados desembarcarão ao longo desta segunda-feira.

Mais cedo neste domingo, Carlo Ancelotti acompanhou o empate sem gols entre Corinthians e Vitória, no palco do próximo jogo do Brasil. Ele foi recebido por Osmar Stábile, presidente interino do clube, que vive confronto com Augusto Melo, presidente afastado.

O trabalho de Ancelotti começa por confirmar a classificação brasileira ao Mundial. Ele estreia pela seleção brasileira na quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

Depois, fechando a Data Fifa, o adversário será o Paraguai, no dia 10, às 21h45. O Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos, atrás de Uruguai (que também tem 21), Equador (23) e Argentina (31).