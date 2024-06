Americano gasta R$ 4 mil em camisas e realiza sonho com Vini Jr.

SANTA CLARA , EUA (UOL/FOLHAPRESS)

Sob o impiedoso sol de Las Vegas, Hector Rivera Jr se apoiava em uma grade. Em seus braços, sete camisas oficiais devidamente prontas para assinatura. A história parece comum, mais um torcedor buscando um momento com o ídolo, mas é muito maior.

Rivera Jr viajou de Utah até Las Vegas, quase mil kms de distância, para realizar um sonho do pai. Hector Rivera tem artrose e não conseguiu viajar para ver de perto aqueles que sempre acompanhou pela TV.

A família Rivera é americana, mas é fã incondicional do futebol brasileiro. Nas mãos de Hector e Maelee, sua esposa, havia camisas não só de Vini Jr., mas também de Rodrygo, Martinelli e Raphinha. No chão, uma sacola ainda continha uma camisa da seleção brasileira para os demais atletas.

“Se conseguirmos, vou enquadrar todas. Se tiver que escolher apenas um: Vini Jr. Meu pai gosta muito dele e preciso conseguir isso por ele”

Rivera Jr fez uma aposta alta. Ele não só gastou com a passagem e comprou 790 dólares (quase R$ 4,5 mil) em camisas como também chegou a Las Vegas sem qualquer informação sobre como encontrar a seleção brasileira.

“Eu pensei que Dorival não gostaria do agito, então escolheria um local afastado. Fiquei rodando por aqui por algumas horas até encontrar alguma movimentação e então a segui. Quando vi seguranças com o escudo da seleção brasileira soube que estava no lugar certo”.

Depois de algumas horas aguentando o calor de mais de 40ºC, Rivera Jr foi premiado. A delegação brasileira chegou e suas camisas foram autografadas: Vini Jr., Rodrygo, Martinelli e Raphinha.

“O sonho virou realidade. São craques. As pessoas do Brasil são muito amáveis. Paciência, torcedores, o Brasil vai ganhar a Copa América”, disse Rivera Jr.