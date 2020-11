Alex Telles positivo para covid e Pedro sofre lesão; Arana e Galhardo convocados

PUBLICIDADE

O lateral-esquerdo Guilherme Arana teve uma excelente noite neste sábado: após marcar o gol de empate no jogo para o Atlético-MG contra o Corinthians, o jogador de 23 anos foi convocado por Tite para o jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas contra o Uruguai, por conta de Alex Telles ter tido mais um teste positivo para a covid-19. Thiago Galhardo também esteve em campo neste sábado, na derrota do Inter para o Santos, pouco antes de ser lembrado pelo técnico da seleção para a vaga de Pedro, atacante do Flamengo, cortado por lesão no músculo adutor da coxa direito.

Telles recebeu o primeiro diagnóstico positivo ainda no Manchester United em 28 de outubro. Segundo o clube inglês e a CBF, o atleta não se encontra mais no estágio transmissivo da doença, embora o teste ainda detecte a presença do coronavírus no corpo dele.

Já Pedro sofreu um pequeno desconforto muscular no final do treino deste sábado na Granja Comary, e a comissão médica realizou exames no atleta pouco depois. Após os resultados, a decisão por desconvocar o atacante do Flamengo. Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira, entrou em contato com o Inter para convocar Galhardo, o que foi permitido pelo diretor-executivo de futebol do clube, Rodrigo Caetano.

Antes da viagem para Montevidéu, a CBF realizará mais uma bateria de testes para a covid-19 nos jogadores e comissão. Caso Telles volte a dar positivo, será desconvocado, já que as regras sanitárias do Uruguai não permitem a entrada de pessoas positivadas no país. Caso teste negativo, ambos os laterais seguirão com a seleção para a partida.

Arana e Galhardo estavam na lista de espera de Tite para os jogos contra Venezuela (já disputado e vencido pela seleção brasileira por 1 a 0) e Uruguai. Segundo a CBF, o jogadores se apresentarão à seleção imediatamente. Será a primeira chance de ambos na seleção principal.