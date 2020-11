ALERTA: Termina velório aberto ao público e caixão de Maradona será retirado da Casa Rosada

PUBLICIDADE

Termina velório aberto ao público e caixão de Maradona será retirado da Casa Rosada

Anteriormente o velório do corpo de Diego Armando Maradona iria durar três horas a mais do que o previsto, até às 19h00 locais (19h00, de Brasília) desta quinta-feira, devido às milhares de pessoas que ainda aguardam para entrar na capela instalada na Casa Rosada, em Buenos Aires, segundo anúncio oficial.

A decisão foi tomada após o registro de incidentes que a polícia reprimiu com balas de borracha e gases quando as forças tentaram limitar a entrada e um grupo reagiu com violência.

Incidentes

Vários incidentes ocorreram nesta quinta-feira (26) após a decisão da polícia de limitar a entrada no velório de Diego Maradona na Casa Rosada, a sede do governo argentino. Milhares de pessoas continuam fazendo fila para entrar na capela e se despedir do camisa 10.

A polícia estabeleceu um cordão de isolamento na Avenida 9 de Julho com o objetivo de limitar a entrada, uma vez que o velório iria até as 16h locais (o mesmo no horário de Brasília), a pedido da família.