Abel precisa reinventar Palmeiras e pode colocar Dudu como titular

FLAVIO LATIF

(UOL/FOLHAPRESS)



O Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians e é o vice-líder do Brasileiro, mas o técnico Abel Ferreira já sabe que precisará reinventar sua equipe na próxima rodada contra o Grêmio na quinta-feira (4) e Dudu pode aparecer no time titular.



Meio-campo muito desfalcado. Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga estão fora do jogo contra o Grêmio. Os dois primeiros levaram o terceiro cartão amarelo no Dérbi e estão suspensos. Veiga foi expulso e também cumpre suspensão.



Volta de Aníbal Moreno e crias da Academia de Futebol são opções. Aníbal cumpriu suspensão no clássico e deve retomar a titularidade no próximo jogo. Fabinho, que foi muito bem contra o Corinthians, ou Jhon Jhon, que também entrou no clássico e não comprometeu, podem aparecer na vaga de Zé.



Falta de peças no meio-campo podem ajudar Dudu a retomar a titularidade. Zé se lesionou no Dérbi, Abel recuou Gabriel Menino para a função de 8, e Jhon Jhon virou o meia pelo lado esquerdo. Como o Palmeiras terá poucas opções no meio, Abel pode deixar Jhon Jhon no banco e escalar Dudu.



Rony também volta de suspensão e pode ser escalado por Abel. Assim como Aníbal Moreno, o camisa 10 cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo e volta a ser opção. Ele pode atuar pelo lado esquerdo ou como atacante de referência.



Laterais podem ser opção para o lado esquerdo do ataque. Abel já usou Vanderlan e Caio Paulista no setor. Caio foi titular contra o Fortaleza e não foi bem, já Vanderlan tem entrado bem nos finais das partidas atuando mais à frente e também é alternativa para começar jogando.



O Palmeiras pode ter dupla da base mais uma vez na defesa. O zagueiro titular Murilo, que trata uma entorse no tornozelo, foi cortado do Dérbi e sua presença no jogo contra o Grêmio depende da evolução. Vitor Reis e Naves foram muito bem no clássico e receberam elogios.



O Palmeiras enfrenta o Grêmio na quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no estádio Centenário de Caxias. O time alviverde é o segundo do Brasileiro com 26 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo.





VEJA A LISTA DE DESFALQUES DO PALMEIRAS



Gustavo Gómez: Seleção Paraguaia

Richard Ríos: Seleção Colombiana

Endrick: Seleção Brasileira

Bruno Rodrigues: cirurgia no joelho esquerdo

Rômulo: transição física

Lázaro: lesão na coxa esquerda

Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga: suspensos