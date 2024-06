Abel Ferreira e Anderson Barros vencem prêmio pela quarta vez seguida

FLAVIO LATIF E CAROLINA ALBERTI

(UOL/FOLHAPRESS)

O técnico Abel Ferreira e o diretor de futebol Anderson Barros venceram o Prêmio CONAFUT pela quarta vez seguida. O português e sua comissão foram premiados na categoria Comissão Técnica, enquanto Barros venceu na de Executivo de Futebol. O Palmeiras também venceu na categoria Análise de Desempenho.



Os auxiliares Tiago Costa e Andrey Lopes representaram a comissão técnica, enquanto o gerente administrativo Luís Gustavo Andrade representou a diretoria executiva. O evento aconteceu na última quinta (13) e sexta-feira (14), na Neo Química Arena, em São Paulo.



“Qualquer conquista que temos aqui no Palmeiras representa um trabalho de um grupo de profissionais de altíssimo nível. Não só pela capacidade, mas por serem extremamente corretos com tudo aquilo que fazem dentro do clube. Eu acho que é por isso que o Palmeiras vem nesses últimos anos brigando e competindo, que é a nossa maior obrigação. Qualquer troféu, qualquer resultado que a gente tenha é fruto disso, dessa entrega de todos os profissionais, funcionários, atletas e comissão técnica. Essa é a grande essência do Palmeiras”, afirmou Anderson Barros.



“Esse prêmio reconhece um trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Somos uma pequena equipe de oito pessoas que faz parte de uma grande equipe de 300 pessoas que diariamente estão no CT para nos ajudar e nos dar todas as condições para sermos a nossa melhor versão. Por esse motivo eu gostaria de compartilhar em nome do Abel Ferreira e de toda a comissão este prêmio e esse reconhecimento com todas as pessoas que nos ajudam diariamente a ter as melhores condições de trabalho possíveis no Palmeiras”, disse Tiago Costa.



Os analistas Rafael Costa e Roberto Torrecilhas foram premiados pela segunda vez. A dupla recebeu o troféu em nome do Departamento de Análise de Desempenho do Alviverde.



Os vencedores são escolhidos por especialistas, gestores esportivos, participantes da CONAFUT e pelo júri popular. O Palmeiras ainda disputou na categoria CEO, com Cristiano Koehler.



O Palmeira venceu o Vasco na última quinta-feira e se prepara para encarar o Atlético-MG. A partida será na próxima segunda-feira (17), às 20h30 (de Brasília).