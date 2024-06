Abel Ferreira diz que Dudu está próximo de reestreia pelo Palmeiras

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O técnico Abel Ferreira afirmou que Dudu “está próximo” de voltar a atuar pelo Palmeiras. O atacante ficou no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino na última quinta-feira (20), mas ainda não tem prazo para estrear na temporada 2024.



“Em relação ao Dudu, já sei que em todas as entrevistas vocês vão perguntar por ele. Não tem problema nenhum. Sabem que está machucado há 10 meses, está num processo. Está próximo da estreia, mas nesta sexta-feira (21) entendi que não era o contexto ideal. Um jogo muito intenso, pegado, de dividida. Mas está aí disponível para nos ajudar. Está próximo, só isso tenho a dizer”, afirmou o técnico alviverde.



Dudu foi relacionado para jogos contra Vasco e Red Bull Bragantino, mas não saiu do banco. O jogador ficou de fora da partida contra o Atlético-MG devido a negociação com o Cruzeiro.



Abel Ferreira já tinha afirmado que Dudu não estava na sua máxima condição física pelos últimos dias que não foram nada fáceis. “Ele não dormiu três noites. Não está na sua plenitude física. Há alguns dias tiveram coisas que mexeram com ele”, disse o português ao SporTV.



O Palmeiras volta a campo no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Juventude, mais uma vez no Allianz Parque. O Alviverde é o terceiro colocado do Brasileirão com 20 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo.