Abel é acionado na Fifa pelo Al Sadd por descumprimento de pré-contrato

FLAVIO LATIF

(UOL/FOLHAPRESS)

O Al Sadd acionou a Fifa contra Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, alegando que o português descumpriu um pré-contrato assinado para assumir a equipe qatari em 2024.



O Al Sadd alega na acusação que iniciou negociações com Abel Ferreira em outubro do ano passado, e no dia 15 de novembro um documento vinculante similar a um pré-contrato foi firmado entre as partes. Abel teria se comprometido a deixar o Palmeiras para assumir o Al Saad no dia 27 de dezembro. A informação inicial foi publicada pela TNT Sports e confirmada pelo UOL.



Abel Ferreira teria descumprido o acordo, segundo o Al Sadd, ao renovar com o Palmeiras no início do ano até o final de 2025. O clube do Qatar quer uma compensação financeira de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual), e por isso acionou a Fifa.



O técnico do Palmeiras já recebeu a intimação da Fifa e acionou seus advogados para a defesa do caso. Procurado pela reportagem, o Palmeiras afirma que está ciente já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis.



Definição do caso deve se arrastar por bons meses. O processo está em fase inicial e a decisão poderá ser recorrida por qualquer uma das partes ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), que é o tribunal de maior instância do esporte.



Se a Fifa entender que o Palmeiras induziu Abel Ferreira a esse descumprimento de pré-contrato, o time alviverde pode sofrer sanções.