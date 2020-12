Abel comanda treino e conversa no Palmeiras na véspera de decisão

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

O Palmeiras encerrou na tarde desta segunda-feira (14) os preparativos para enfrentar o Libertad (PAR) nesta terça (15), às 21h30, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O técnico Abel Ferreira, recuperado da Covid-19, comandou uma atividade tática depois de conversar com os atletas.

Ainda sem os lesionados Felipe Melo, Luan Silva e Wesley, nem Patrick de Paula e Luiz Adriano -ambos em transição entre a parte física e técnica- e Lucas Lima, suspenso, o treinador esboçou a equipe titular.

Depois de empatar em 1 a 1 no estádio Defensores del Chaco, o Palmeiras joga por um empate sem gols em casa para avançar à semifinal -o gol fora de casa é critério de desempate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um novo empate com um gol para cada lado levará a decisão para os pênaltis, enquanto a igualdade no placar com mais de um tento de cada time dará a vaga ao Libertad. Ambos ainda jogam por uma vitória simples para avançar.

Após uma atuação abaixo do esperado no Paraguai, ainda abalado pelo surto de coronavírus que acometeu o elenco, o Palmeiras vem agora embalado por uma vitória por 3 a 0 sobre o Bahia pelo Brasileiro, no qual é o quarto colocado.

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony. T.: Abel Ferreira

LIBERTAD

Martín Silva; Pablo Adorno, Matias Espinoza, Iván Piris e Diego Viera; Antonio Bareiro, Blas Cáceres, Alexander Mejía e Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez e Sebastián Ferreira. T.: Gustavo Morínigo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (15)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: John Ospina (COL)

Transmissão: SBT e Fox Sports

As informações são da FolhaPress