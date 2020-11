A 12 pontos do G-4, Felipão evita discurso de acesso no Cruzeiro

PUBLICIDADE

O Cruzeiro vive uma situação inusitada com o técnico Felipão. Sob comando do treinador, já são seis jogos de invencibilidade, com três vitórias e três empates, mas o período positivo pouco tem ajudado o clube a se distanciar dos últimos colocados.

Tão ruim quanto isso, a equipe celeste vê cada vez mais distante a possibilidade de alcançar o principal objetivo no início da temporada, que era de voltar à primeira divisão nacional. Faltando mais 16 jogos, o time está a 12 pontos do Juventude, hoje quarto colocado, o suficiente para fazer Felipão colocar em segundo plano o discurso do acesso anteriormente adotado pela diretoria.

Atualmente, o rendimento do Cruzeiro nas primeiras 22 rodadas é de 38%. Somente com Felipão, o aproveitamento sobe para 66%. Para se ter melhor ideia do cenário pessimista do time, matemáticos acreditam que 64 seja o número ideal de pontos para se garantir entre os quatro primeiros da Série B. Para atingir essa pontuação, o Cruzeiro teria que somar 39 pontos em 48 possíveis, ou seja, vencer 13 dos 16 jogos restantes (81%).

“Eu já falei algumas vezes que o projeto do Cruzeiro é para o ano que vem, porque esse ano ele tem que sair lá de baixo. Nós temos cinco equipes só abaixo de nós. Temos que saber isso. Eu, como treinador, vou fazer o projeto e vou desenvolver o projeto, e o pensamento nesses jogadores até o momento é de conseguirmos o primeiro objetivo. O segundo objetivo é uma coisa que eu nem vou falar mais com eles, nem vou falar com vocês, porque nós não estamos atingindo nossos objetivos”, comentou o treinador, na última sexta-feira (20).

Quando Felipão diz que o Cruzeiro ainda não está atingindo sequer os objetivos de se distanciar da zona de rebaixamento, isso tem explicação direta nos resultados obtidos até aqui, principalmente os dois últimos.

Contra Figueirense e Guarani, equipes da parte de baixo da tabela, o time celeste não passou de dois empates mesmo jogando dentro do Mineirão. Agora os próximos duelos serão contra a Chapecoense, que lidera a competição, às 21h30 desta terça (24), fora de casa, diante do atual 11º colocado, o Confiança (casa), e o clássico contra o América (fora), hoje vice-líder.

“O que nós temos que trabalhar é para continuar o primeiro objetivo e vai ser continuado por mim e pelos atletas. Eu não estou pensando no segundo objetivo, porque eu não estou livre do primeiro. Vou insistir em cima disso… Eu não vou brigar com o torcedor, eles podem alimentar qualquer situação. Mas eu, não”, completou.

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (24)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Transmissão: Premiere

