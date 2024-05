777 se pronuncia sobre atraso de direitos de imagem dos jogadores do Vasco

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

A 777 Partners divulgou nota na tarde desta terça-feira (21) lamentando o atraso do pagamento dos direitos de imagem dos jogadores do Vasco.



O QUE ACONTECEU



Os pagamentos deveriam ter sido feitos na última segunda-feira (20), o que não ocorreu. Os direitos de imagens compõem os salários dos integrantes do elenco.



O atraso ocorre em meio ao imbróglio envolvendo o controle da SAF da Vasco. A empresa norte-americana, que está afastada do clube por decisão judicial na última quarta-feira (15), disse em nota que espera em breve retomar o comando da SAF. A gestão do presidente Pedrinho assumiu o controle do futebol do clube após uma liminar favorável ao associativo.



O clube associativo busca soluções após retomar o controle da SAF. A diretoria de Pedrinho se deparou com o caixa do futebol praticamente zerado, contrariando o otimismo passado pela 777 Partners após a divulgação do balanço.



A situação não é nova desde a formação do VascoSAF. Em maio do ano passado também houve questões envolvendo o fluxo de caixa.





Confira a íntegra da nota da 777 Partners



“A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira (20). Foi o primeiro atraso com o elenco desde que assumimos a companhia há 18 meses.

A decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas.

Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida regularizaremos de imediato essa triste situação”.