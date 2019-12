4 motivos por que 2019 foi um ano inesquecível para as Apostas Esportivas no Brasil

PUBLICIDADE 

Com a aprovação da Lei 13.756/2018 no final de 2018, muitas empresas estrangeiras, como a Sportingbet Brasil, passaram a operar de forma ativa no país, fato que deve facilitar o surgimento de novas oportunidades de trabalho para diversos profissionais.

O avanço na regulamentação veio ainda como uma oportunidade econômica bastante interessante, afinal, muitos brasileiros já estão acostumados a fazer as suas apostas nos portais estrangeiros, porém, o dinheiro que antes ia para fora agora circulará dentro do próprio país, gerando receitas tanto para a iniciativa privada quanto para o Governo.

Esses argumentos, junto com outros tão relevantes quanto, somam os 4 principais motivos para 2019 ter sido o ano das apostas esportivas no Brasil. E todos eles serão apresentados de forma detalhada a seguir.

1 – Regulamentação avançada

No final de 2018 o então presidente do Brasil Michel Temer aprovou a Lei 13.756/2018 referente à legalização das apostas esportivas no país.

Apesar de provisória, em 2019 as casas de apostas receberam autorização para operar e para entrar como patrocinadoras dos maiores clubes e torneios do Brasil.

Isso porque mesmo com o prazo limite de dois anos para a efetivação da lei, uma consulta pública permitiu a aceleração do projeto e garantiu a apresentação das primeiras regulações.

Além da liberação das casas de apostas, a autorização não estipula um limite de empresas, o que abriu portas para que diversas estrangeiras pudessem atuar ativamente no país.

2 – Novas oportunidades de trabalho

O avanço na regulamentação mudou todo o percurso desse mercado.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a expectativa é que ele movimente cerca de R$ 10 bilhões por ano, verba que pode ser utilizada tanto para investimento no esporte quanto para a geração de empregos.

Entre as oportunidades estão as de designer, desenvolvedor e especialistas em marketing, publicidade, finanças e atendimento ao cliente, além é claro, dos apostadores profissionais.

Falando especificamente dos desenvolvedores e designers, pessoas com essas capacitações podem atuar no desenvolvimento dos sistemas, plataformas e portais das diversas casas de apostas.

Além disso, aplicativos e dispositivos inteligentes são pontos fundamentais para um site se tornar competitivo no mercado, estratégias que podem ser facilmente atendidas por esses trabalhadores.

Fora as demandas ligadas à segurança, antifraude e fiscalização das apostas, situações que garantem o controle total das operações.

Já os criativos de marketing e publicidade farão toda a diferença nas campanhas que favoreçam a visualização dessas empresas no mercado, bem como a atração de mais clientes.

Especialistas da área financeira, considerando os altos valores de dinheiro que geram as casas de apostas, e de atendimento ao cliente, também são peças-chave nesse segmento.

3 – Metade dos times já possui patrocínio

Seis portais de apostas já patrocinam onze clubes da série A do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Goiás é o único com patrocínio master, o Santos, o Corinthians, o Botafogo, o Cruzeiro, o Fluminense, o Vasco, o Bahia e o Fortaleza incluíram os logos dessas empresas em locais específicos das suas camisas, como ombro, manga e barra frontal.

Já o Flamengo e o Atlético Mineiro contam com contratos que não envolvem a exposição das marcas nos uniformes, porém, a parceria permite que os apostadores acessem os portais Sportsber.io e 188Bet por meio dos sites dos dois clubes para a realização das suas apostas.

É claro que a regulamentação abre portas para novos patrocínios, essenciais para a geração de fontes de receitas para o esporte.

4 – Primeiro evento de afiliados voltado ao mercado de apostas

O primeiro SPAC, São Paulo Affiliate Conference, aconteceu em dezembro de 2019 no Allianz Parque, e contou com a palestra do especialista Alessandro Valente, co-fundador da Super Afiliados.

No seu discurso ele mencionou o grande espaço para a afiliação dentro do setor de jogos no mercado brasileiro e foi enfático ao dizer que todas as marcas globais já estão investindo fortemente em mídia no país, mostrando grandes oportunidades a quem pretende atuar como afiliado nesse segmento.

Outro ponto importante que o empresário destacou foi o crescimento da afiliação, que em 2018 teve receita de mais de cem milhões de euros, com aumento anual de 40%.

Essas informações mostram que 2019 foi definitivamente o ano das apostas esportivas no Brasil, deixando clara uma tendência ainda mais interessante para 2020.