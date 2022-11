Sebrae: empreendedor bem cuidado é futuro garantido

No último quadriênio da atual gestão, o Sebrae direcionou consultorias para pequenos negócios focadas nas necessidades de momento

O ano de 2022 foi de retomada e superação de diversos desafios impostos durante o combate à pandemia da Covid-19. Nesse contexto, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae-DF) se destacou pela mão amiga estendida a quem precisou.

No último quadriênio da atual gestão, o Sebrae direcionou consultorias para pequenos negócios focadas nas necessidades de momento, que foram desde o diagnóstico empresarial até marketing digital. No total, realizou mais de 500 mil atendimentos, 650 mil horas de conteúdo e 150 mil capacitações.

“Não adianta só cuidar. Tivemos a preocupação primária de trabalhar esses empreendedores. É preciso olhar para a próxima geração. Investimos na capacitação de crianças, jovens e adolescentes, agora impactados por uma educação empreendedora, quase todos eles alcançados em escolas públicas”, orgulha-se o diretor-superintendente Valdir Oliveira.

Para ele, esse olhar para o futuro é fundamental e um dos caminhos da tão sonhada retomada, ainda mais após as mudanças de paradigma provocadas pelo coronavírus. Na sua visão, o Sebrae fortaleceu a cumplicidade com os pequenos empreendedores e consolidou a referência que sempre foi junto a quem planeja montar um negócio.

Anos de trabalho em prol da sociedade

O Sebrae é uma entidade privada de serviço social, sem fins lucrativos, criada em 1972, com objetivo de capacitação e promoção do desenvolvimento econômico. Ele atua na competitividade de micro e pequenas empresas e, com isso, estimula o empreendedorismo no País. A instituição é fruto da atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na década de 1960, com a criação de programas de financiamento e fomento à prática empreendedora para pequenos e microempresários e aspirantes.

A entidade é integrante do chamado Sistema S, que congrega o próprio Sebrae, o Senac, Senai, Senar, Senat, Sesc, Sescoop, Sesi e Sest. A princípio, se chamava Cebrae, por ser o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, mas tanto a nomenclatura quanto o propósito foram atualizados nos anos 1990.

No DF, ele foi criado em 1975, com o embrião sendo o Centro de Apoio Gerencial do Distrito Federal (Ceag-DF), instituição ligada ao então Cebrae. A sede localizava-se no Setor de Indústrias e Abastecimento, em um galpão cedido pelo Governo do Distrito Federal. Na época, as capacitações e as consultorias empresariais já representavam 95% do trabalho executado.

Com o apoio da instituição, muitos autônomos passaram a ser microempreendedores individuais e, posteriormente, alguns se tornaram donos de microempresas e empresas de pequeno porte. Casos de sucesso dos empreendedores apoiados pelo Sebrae no DF espalham-se por todas as Regiões Administrativas (RAs).

Com postos de atendimento espalhados por todas as cidades do DF – além dos atendimentos feitos por telefone e pela internet –, o Sebrae se orgulha da avaliação positiva feita pelos brasilienses em todos os lugares por onde passam seus colaboradores.

“Isso é importante, ainda mais nessa pandemia. Ficou a sensação de que ninguém solta a mão de ninguém. Hoje, os empreendedores estão com essa cumplicidade muito mais forte e enxergam que a parceria é, na verdade, a solução da sustentabilidade do nosso ecossistema produtivo”, explicou o superintendente do Sebrae-DF, Valdir Oliveira.