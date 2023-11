Vitória pelo sexto ano consecutivo

A Kicaldo tem uma trajetória de mais de 25 anos e é dedicada a fornecer produtos de qualidade para as famílias brasileiras

A Kicaldo foi a grande vencedora na categoria Feijão do prêmio Top of Mind. Esta conquista, pelo sexto ano consecutivo, reforça a posição de destaque da Kicaldo como uma marca que leva qualidade e sabor à mesa dos brasilienses.

A empresa tem como compromisso levar sabor e qualidade à mesa. Com modernas instalações fabris e uma atenção meticulosa em todas as etapas de produção, busca as melhores safras de feijão, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões de qualidade. A empresa é uma referência no mercado de alimentos de qualidade.

Com uma história que se estende por mais de duas décadas, a Kicaldo nasceu com a missão de oferecer os melhores produtos para as famílias brasileiras. Desde então, tem seguido uma jornada de respeito, profissionalismo e dedicação à qualidade alimentar.

O marco inicial da Kicaldo ocorreu no ano 2000, quando inaugurou sua primeira fábrica em São Paulo. A partir desse ponto, começou a produzir alimentos para marcas próprias de grandes redes de supermercados, expandindo-se rapidamente.

Hoje, a Kicaldo é equipada com modernas instalações, caracterizadas por uma alta capacidade de produção. Com meticulosidade e atenção em todas as etapas do processo, busca as melhores safras de feijão no Brasil e no mundo, inclusive grãos selecionados na Argentina, México e Canadá. Todos os produtos são submetidos a rigorosos testes de qualidade, garantindo que cheguem à mesa das famílias brasileiras com sabor e qualidade.