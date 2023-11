Uma empresa que é sinônimo de solidez e ação social

Desde a primeira edição, a empresa levantou todos os troféus já entregues pelo importante veículo de comunicação da Capital

Às vésperas de completar meio século construindo em Brasília, a PaulOOctavio comemora um ano cheio de realizações, obras entregues e premiações importantes. A mais significativa de todas, sem dúvida, foi a conquista, pela 22ª vez, do Top of Mind do Jornal de Brasília. Desde a primeira edição, a empresa levantou todos os troféus já entregues pelo importante veículo de comunicação da Capital.

Na sua galeria de reconhecimentos em 2023 também desponta o Prêmio Top Imobiliário Wildemir Demartini, como uma das empresas que mais lançaram e venderam em 2022. “Nossa atividade é uma das maiores geradoras de empregos e movimenta diversos setores. Estamos trabalhando, de forma ética e responsável, ao lado de parceiros e concorrentes importantes. Isso aumenta nossa responsabilidade e mostra o tamanho destas duas conquistas”, avalia Paulo Octávio, o CEO do grupo que leva seu nome.

A empresa também entregou aos compradores imóveis novos e de altíssima qualidade. Em março, o mais completo condomínio fechado do Brasil, o Península Resort Residencial ganhou um novo bloco. O Ilha das Andorinhas foi entregue aos moradores com a presença dos representantes dos parceiros no empreendimento.

Em maio, os moradores do Residencial Nívio Gonçalves, erguido pela PaulOOctavio na SQNW 307, no Noroeste, receberam suas chaves, em uma concorrida solenidade, com a presença de importantes nomes do Poder Judiciário, que foram prestigiar o homenageado, que foi desembargador por muitos anos no DF.

Em junho, a inauguração foi do Residencial Dalmo Rabelo, na Rua 5 Sul, em Águas Claras, em uma solenidade que contou com a presença de familiares e amigos do homenageado, um engenheiro que trabalhou muito para buscar soluções para Brasília em diversas áreas.

Mas a mais importante, por seu aspecto social, foi a entrega do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Sarah Kubitschek, no Sol Nascente. A creche foi erguida pela PaulOOctavio e entregue à população pelo governador Ibaneis Rocha. A unidade vai atender 188 crianças em período integral, do berçário ao maternal.

Segundo o governador, a entrega é fundamental para a região. ” A gente viu a alegria destas crianças, neste ambiente maravilhoso que foi construído pela PaulOOctavio”, destacou. A seu lado, o empresário Paulo Octávio elogiou a qualidade da arquitetura do CEPI Sarah Kubitschek. “Esse é um projeto ousado e inovador, feito pelas arquitetas da Secretaria de Educação e a PaulOOctavio está feliz em contribuir com o desenvolvimento social desta região”, afirmou, antes de lembrar que homenagem a Dona Sarah Kubitschek é muito simbólica. “Nós estamos unindo o pai e a mãe de Brasília, pois aqui ao lado está a Escola Classe JK, também construída pela PaulOOctavio e entregue em 2020”, completou.