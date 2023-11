Transformando momentos com joias especiais

A Vivara é conhecida por suas coleções de joias excepcionais que destacam pedras preciosas e design sofisticado

A Vivara recebeu venceu o Top of Mind na categoria Joalheria. A empresa se dedica em transformar cada história em momentos únicos e especiais. Tendo completado 60 anos em 2022, a Vivara é uma joalheria brasileira de renome internacional.

A empresa evoluiu ao longo dos anos, mantendo um compromisso inabalável com a qualidade e a criatividade. Com mais de 300 lojas em todo o Brasil e uma equipe de aproximadamente 870 funcionários, a Vivara é conhecida por suas coleções de joias excepcionais que destacam pedras preciosas e design sofisticado. Cada peça é criada com precisão e paixão, com um compromisso de tornar cada história única e especial.

Inspirada na beleza da ilha de Vivara, na Itália, a joalheria abriu suas portas em 1962 e desde então tem evoluído, mantendo um compromisso inabalável com a qualidade e a criatividade. Em 1992, a empresa inaugurou a própria fábrica, em Manaus, fortalecendo seu compromisso com a produção nacional de joias. Em 2003, criou sua linha de relógios, oferecendo mais opções aos seus clientes. Em 2019, a Vivara deu mais um passo significativo ao lançar ações na Bolsa de Valores.

Hoje, a Vivara é uma joalheria líder no mercado. Cada joia é o resultado de um processo meticuloso e apaixonado, no qual cada pedra é lapidada com precisão e cada metal é trabalhado com maestria, para alcançar a transformação completa.

As coleções da Vivara destacam pedras preciosas em cada joia, tornando cada detalhe de cravação e design verdadeiramente singular. A habilidade de combinar diferentes tons de ouro e materiais resulta em composições únicas e marcantes, capazes de evocar emoções e encantar quem as usa.