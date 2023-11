Sushiloko: Tetracampeão na categoria Restaurante Oriental

A vitória marca a quarta edição consecutiva em que a rede é reconhecida como a preferida pelos brasilienses na busca por uma experiência gastronômica oriental

O Sushiloko, inovadora franquia de comida japonesa com sede em Brasília, conquistou mais uma vez o Top of Mind na categoria Restaurante Cozinha Oriental. A vitória marca a quarta edição consecutiva em que a rede é reconhecida como a preferida pelos brasilienses na busca por uma experiência gastronômica oriental.

A história do Sushiloko teve início na capital em 2008, quando a franquia introduziu um conceito inovador no mercado. Focando em oferecer um atendimento excepcional, priorizando a qualidade de seus pratos e proporcionando ambientes descontraídos, o cardápio oferece uma ampla variedade de opções, desde pratos individuais até opções para compartilhar em grupo.

O Sushiloko expandiu sua presença para várias localidades, incluindo Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Além disso, a franquia oferece um serviço de entrega com a garantia de que os produtos chegarão frescos à casa dos clientes. A missão da empresa é servir de forma rápida e eficiente. Nos restaurantes, a receita do sucesso é combinar um atendimento exemplar com pratos de alta qualidade, tudo dentro de ambientes modernos e descontraídos.

O restaurante surgiu no auge da popularidade das temakerias e rapidamente se destacou ao adotar um posicionamento jovem e diferenciado em relação aos restaurantes japoneses tradicionais. Optando por um menu de refeições rápidas, a franquia oferece uma variedade que vai além dos clássicos sushis e sashimis, incluindo temakis e pratos quentes, garantindo uma experiência diversificada para seus clientes.

Para o Sushiloko, a manutenção de altos padrões de qualidade, atendimento excepcional e estratégias de marketing eficazes são fundamentais para o sucesso contínuo da marca.