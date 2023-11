Qualidade que se põe à mesa

Com 50 anos de existência, o Tio João está presente na mesa de milhares de brasileiros diariamente. Com o compromisso de levar o arroz de melhor qualidade a seus clientes, desde 2009 a empresa trabalha com a seleção de grãos nobres, que têm um percentual mínimo de descarte nas colheitas.

Para Rafael Dias Crespo, gerente comercial do Tio João da Região Sudeste e de Brasília, o modelo atual de plantio da empresa é seu grande diferencial e fez com que ela se solidificasse dentro do ramo alimentício.

“Para que nosso modelo de negócio permaneça sólido, procuramos nossos produtores parceiros para dar o melhor apoio. Mostramos a rentabilidade do uso dos grãos selecionados. Investimentos nas sementes e no adubo. Esse apoio é essencial. O resultado é a confiança do consumidor na nossa marca”, afirma.

Atualmente, os principais produtores parceiros da marca estão localizados no Rio Grande do Sul. “Inclusive, cada um deles ganha um selo de colaborador da marca Tio João. O fomento dessa cooperação é indispensável. É um dos motivos que faz a marca ser tão reconhecida”, diz.

O gerente comercial também explica que um diferencial recente da marca em Brasília foi a reformulação da equipe. A Tio João deixou de contar com parceiros terceirizados e passou a treinar profissionais contratados pela empresa para atenderem às necessidades dos clientes locais.

“A mudança foi dos representantes comerciais aos expositores da Tio João nas lojas de supermercados. Isso trouxe mais proximidade da indústria com os clientes. Tudo isso faz com que o consumidor tenha segurança de que na panela não haverá erro. Que sempre terá um arroz de qualidade para consumir”, destaca.

Rafael Crespo afirma que a principal preocupação da Tio João é com o zelo e a particularidade do produto final.

“Mostramos aos clientes a importância não somente da qualidade do produto, mas do serviço prestado. Não nos preocupamos apenas em vender. E isso é algo que muitas outras marcas dentro do segmento não têm. Esse também é outro grande diferencial da Tio João”, salienta.