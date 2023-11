O cliente é o maior patrimônio da empresa

A Pampas é conhecida por toda população do Distrito Federal, atendendo tanto almoço quanto jantar, seja para reuniões de negócios, seja para comemorações em família

Uma das casas de carnes mais tradicionais de Brasília, a Churrascaria Pampas, localizada no estacionamento do hipermercado Carrefour Sul, levou o prêmio Top of Mind do Jornal de Brasília, na categoria Casa de Carnes/Churrascaria. Com localização privilegiada e serviço de qualidade, a Pampas é conhecida por toda população do Distrito Federal, atendendo tanto almoço quanto jantar, seja para reuniões de negócios, seja para comemorações em família.

A churrascaria dispõe de salões reservados para eventos de aniversário, noivados ou casamentos. Além disso, é o local ideal para a realização de confraternizações empresariais ou escolares. Com uma equipe de profissionais especializados, a Pampas está capacitada para atender um público exigente e de bom gosto.

“A conquista de mais um prêmio Top of Mind do Jornal de Brasília vem para engrandecer e certificar que o cliente é o maior patrimônio da churrascaria”, ressalta Fabiano Dias Martins, proprietário da Churrascaria Pampas.

Com um cardápio variado, a Pampas oferece um rodízio composto por 33 variedades de carnes nobres, preparadas com todo o profissionalismo, para um requintado paladar, começando pelo famoso pão com alho, indo para a saborosa picanha argentina, passando pela costela de boi premium, maminha, alcatra grill e um macio cupim tradicional. Além disso, não podem faltar o lagarto recheado com queijo provolone. Entre as novidades estão o contrafilé com bacon, costelinha de porco com molho barbecue e a picanha argentina fatiada ao molho cremoso de queijo catupiry. Para acompanhar as deliciosas carnes servidas, o queijo de coalho ao mel.

No buffet, os clientes costumam se deliciar com o Bacalhau à Gomes de Sá, camarão ao alho e óleo e camarão internacional, além dos tradicionais feijão tropeiro e arroz de carreteiro. São mais de 60 variedades de saladas e frios no buffet, como carpaccio de filet, queijos variados, saladas de grão de bico, soja e trigo, e um espaço sushi bar exclusivamente dedicado a culinária oriental. E encerrando o delicioso banquete, o buffet de sobremesas apresenta as tortas sonho de valsa e floresta negra, o pudim de leite, petit gateau, torta de nozes e banana flambada.

Por toda essa dedicação, profissionalismo e sabor, a churrascaria foi eleita mais uma vez Top os Mind.