Legado de inovação e excelência na Educação à Distância

A Estácio de Sá foi a instituição mais lembrada na categoria Ensino à Distância do Top of Mind do Jornal de Brasília. Este reconhecimento é resultado da dedicação constante da Estácio para fornecer educação de alta qualidade e acessível por meio do ensino à distância (EAD), uma jornada que começou há mais de uma década.

Em 2009, a Estácio de Sá deu um passo revolucionário ao começar a oferecer cursos no modelo EAD, antecipando uma transformação significativa na educação superior. Sua chegada presencial a Brasília, em 2013, foi o início de uma jornada que se traduziria em inovação e expansão notáveis. Em 2015, a universidade ampliou seu Ensino Digital, indo de 45 polos credenciados para cursos à distância para mais de 600, em 2018. Em 2020, a Estácio atingiu o marco de mais de mil polos de educação à distância e uma nova identidade como Graduação Digital.

A história da Estácio de Sá é uma narrativa de pioneirismo e compromisso com a educação. Sua jornada começou em 1970, quando o magistrado João Uchôa Cavalcanti Netto fundou a Faculdade de Direito Estácio de Sá, em uma pequena casa na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, a instituição se tornou um modelo de ensino na área de Direito no Brasil. Dois anos depois, a Faculdade de Direito se expandiu para se tornar as Faculdades Integradas Estácio de Sá, incorporando novos cursos de ensino superior. A busca pela excelência acadêmica continuou e, em 1988, a instituição conquistou o status de Universidade, estendendo sua influência pelo município do Rio de Janeiro.

Em 2010, a Estácio de Sá inovou mais uma vez, desenvolvendo um novo modelo de ensino que se concentrou nas necessidades do mercado de trabalho e currículos integrados em nível nacional. Além disso, a universidade se destacou por levar material didático gratuito a estudantes de todo o Brasil, tornando a educação mais acessível.

A Estácio de Sá não é apenas uma referência no campo acadêmico, mas também desempenha um papel ativo na comunidade. Todas as unidades da Estácio participam de atividades extensionistas que atendem às necessidades da comunidade local. Somente em 2022, mais de 700 mil pessoas foram beneficiadas por essas iniciativas, demonstrando o compromisso da instituição com a prática da profissão e seu impacto social positivo.