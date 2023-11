Inovação no setor de alimentação

Hoje em dia, o mercado é mais sólido. Mas a Bio Mundo se manteve preparada e encarregada de manter mais de 300 produtos frescos e selecionados à disposição

Com o propósito de ser a melhor e maior loja de produtos naturais do Brasil, a Bio Mundo é um sucesso desde 2015, quando inaugurou a primeira loja, no Boulevard Shopping, na Asa Norte. Naquele tempo, nas redes sociais, surgiam empresas e influencers exibindo um estilo de vida saudável, mudando o comportamento de boa parte da população.

Edmar Mothé, CEO Founder da Bio Mundo, lembra o grande sucesso da abertura da primeira loja, que superou as expectativas. “Em 18 meses montamos 25 lojas, um verdadeiro recorde na capital federal”, conta. O êxito também se deu pelo fato de os clientes, à época, precisarem ir a diferentes lugares para ter produtos naturais.

“A abertura da Bio Mundo facilitou a vida dos compradores, assim como de médicos e nutricionistas. Desde o início, buscamos ser uma loja totalmente inovadora, pelos preços e com o serviço a granel, que é altamente sustentável”, afirma.

Hoje em dia, o mercado é mais sólido. Mas a Bio Mundo se manteve preparada e encarregada de manter mais de 300 produtos frescos e selecionados à disposição. Os clientes contam com castanhas, farinhas, temperos, adoçantes, chás, grãos, frutas desidratadas e muitas outras opções. Para garantir a qualidade, é possível experimentar os produtos, para comprar apenas a quantidade necessária, tornando a experiência sustentável e econômica por evitar o desperdício.

O modelo de negócio da marca Bio Mundo ganhou não apenas os clientes, mas também grandes representantes do segmento. De acordo com Edmar Mothé, a marca chegou a receber convites para que o escritório da empresa se mudasse para São Paulo, mas a escolha foi de permanecer em Brasília.

“Temos um carinho muito grande pela nossa matriz aqui em Brasília, que foi onde tudo começou. Por isso, continuamos aqui, recolhendo os impostos para a nossa tão querida capital federal”, afirma o CEO da Bio Mundo.

Expansão

Três anos depois de abrir a primeira loja, em 2018, a Bio Mundo deu outro passo grande: iniciou o processo de franquia. A marca cresceu exponencialmente. Cerca de 150 lojas estão espalhadas em 20 Estados do Brasil e no Distrito Federal.

Edmar Mothé ressalta como diferencial o modelo de negócio. “Temos preços competitivos. Além disso, cada uma de nossas lojas estão localizadas em pontos estratégicos das cidades, para que o estabelecimento não fique escondido. Estamos sempre nos melhores lugares”, destaca.

A Bio Mundo faz questão de criar, de forma sustentável, o plano para os franqueados, investindo em sistemas, treinamento, qualidade e inovação de produtos. Participações em feiras na Europa são frequentes, para que estejam antenados às principais tendências mundiais.

E a autenticidade da Bio Mundo não para por aí. O atendimento é outro trunfo da marca. Uma equipe altamente capacitada e treinada de vendedores compõe a empresa. Os funcionários fazem uma consultoria proativa para explicar os produtos, seus benefícios e tirar dúvidas de quem passa pelas lojas. Para proporcionar a excelência do time, a contratação é de responsabilidade da matriz e não dos franqueados.

“Preferimos não deixar nas mãos dos franqueados. A Bio Mundo tem muita experiência com recursos humanos e isso faz com que tenhamos a expertise para contratarmos o tipo certo de profissional”, diz Edmar Mothé. “Nossa equipe é aprimorada continuamente com cursos, por exemplo”, acrescenta.