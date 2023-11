Empate na categoria Restaurante Brasileiro

O Tradição Mineira une os pratos da tradicional culinária de Minas Gerais com um churrasco de primeira. O ambiente é acolhedor e o serviço, especial

Os restaurantes Mangai e Tradição Mineira foram os vencedores do Top of Mind na categoria Restaurante de Cozinha Regional. Com dois endereços, o Mangai é um verdadeiro oásis para os amantes da culinária Nordestina, oferecendo uma experiência que combina autenticidade gastronômica e uma ambientação única, inspirada no nordeste do Brasil.

Fundado em 1990, na Paraíba, o Mangai começou sua jornada como uma modesta bodega, onde eram vendidos produtos típicos do sertão nordestino, como rapadura, queijo de coalho, queijo de manteiga, carne de sol, frutas e verduras. Com a crescente demanda e a paixão dos clientes pelo sabor autêntico do Nordeste, o Mangai expandiu seu cardápio, passando a oferecer também pratos à la carte, destacando o café da manhã e o almoço regionais.

Em 1996, o restaurante inaugurou uma filial em Camboinha, uma praia icônica e movimentada da Paraíba. Dois anos depois, em 1998, deu mais um passo importante em sua história, abrindo uma nova unidade em Natal, no Rio Grande do Norte, com uma estrutura maior e mais completa.

Em 2008, o Mangai alcançou um novo marco de crescimento ao inaugurar sua primeira unidade em Brasília, às margens do Lago Paranoá, e logo se tornou uma referência, sendo considerado um dos maiores e mais bem estruturados restaurantes do Brasil.

Hoje, o Mangai é sinônimo de culinária nordestina autêntica e saborosa. O restaurante oferece um buffet generoso com mais de 200 itens, com destaque para receitas típicas do Nordeste, além de saladas, pratos quentes e sobremesas. A equipe de garçons, vestidos como cangaceiros, contribui para a experiência única e memorável.

O Tradição Mineira une os pratos da tradicional culinária de Minas Gerais com um churrasco de primeira. O ambiente é acolhedor e o serviço, especial. Os preços são bem acessíveis, o que torna o local uma grande atração para os moradores.