Educação para garantir o futuro de um pioneiro em Brasília

O Gran Cursos comemora mais um ano de vitórias nas categorias de Cursos Preparatórios para Concursos e Pré-Vestibular, um marco no Top of Mind. Considerada hoje como uma das principais plataformas de educação à distância no Brasil, a empresa está focada em cursos preparatórios para concursos públicos e em pré-vestibulares.

Fundada com a missão de democratizar o acesso à educação de qualidade, a história da empresa começou com aulas presenciais em diferentes locais da cidade, para depois se transformar em uma das maiores plataformas de educação online do País, com uma ampla gama de cursos ministrados por professores altamente qualificados e experientes. O Gran Cursos está comprometido em fornecer educação de excelência, inovação e suporte de alta qualidade para seus alunos, ajudando-os a alcançar seus objetivos educacionais e profissionais.

A trajetória de sucesso do Gran Cursos Online é uma iniciativa de dois visionários, Gabriel Granjeiro e Rodrigo Calado, que viram o potencial da tecnologia e da educação à distância como uma ferramenta poderosa para a democratização do ensino. Nos últimos anos, a EDTech registrou um crescimento notável, com a missão clara de proporcionar educação de qualidade e inovação, com mais comodidade e economia de tempo, especialmente para aqueles que não têm acesso a escolas preparatórias em suas localidades.

O segredo por trás do sucesso do Gran Cursos Online está na sua equipe de professores renomados, que são especialistas em suas áreas e têm experiência prática em órgãos públicos, autarquias e instituições brasileiras. Com décadas de experiência em concursos, esses educadores dedicados não apenas ensinam, mas também se preocupam profundamente com o sucesso de seus alunos. Eles estão empenhados em fornecer um suporte de alta qualidade e uma abordagem pedagógica que se adapta às necessidades individuais de cada aluno.