Curinga é referência no mercado

A parceria com a Bridgestone é testemunho da qualidade e da integridade que a empresa mantém em sua missão de servir clientes com excelência

O Curinga dos Pneus foi o vencedor do Top of Mind na categoria Loja de Pneus. Com uma história de mais de 55 anos de excelência no mercado, a marca é sinônimo de qualidade e tem sido uma referência tanto no atacado quanto no varejo de pneumáticos.

Sua fundação aconteceu em Brasília, em 1967, quando Roberto Curi abriu a primeira loja. Com dedicação incansável e compromisso com a qualidade, o Curinga cresceu ao longo dos anos, expandindo para oito estados brasileiros e estabelecendo a marca de 26 lojas, que oferecem uma gama completa de serviços relacionados a pneus e recapagem. A matriz permanece na capital do Brasil até os dias de hoje.

O Curinga dos Pneus é representante da Bridgestone, a maior fabricante de pneus do mundo, como revenda oficial. A parceria com a Bridgestone é testemunho da qualidade e da integridade que a empresa mantém em sua missão de servir clientes com excelência.

Hoje, a liderança do Grupo Curinga está nas mãos da filha do fundador, Karina Curi, que continua a tradição e o compromisso da família. A empresa é conhecida por oferecer serviços no atacado e varejo, bem como recapagem de pneus em sua indústria Bandag.